Milano, affitto negato perché gay: “La proprietaria preferisce una persona “tradizionale”” (VIDEO)

Arriva da Milano l’ennesima denuncia di mancato affitto immobiliare ad un ragazzo solo e soltanto perché omosessuale. A raccontare quanto accaduto è Andrea Papazzoni, discografico 34enne di Roma da quasi 80.000 follower Instagram, fondatore della Gotham Dischi.

“Sto cercando casa in zona Maciachini. Vedo questa casa, due piani, due cabine armadio, deliziosa“, precisa Andrea, che subito dopo averla vista esplicita agli agenti immobiliari il proprio interesse. Ma c’è da fare una proposta ufficiale. Andrea perde così un’intera mattinata per documenti, fotocopie, dimostrazione dei redditi, caparra. Fa tutto quel gli viene chiesto e firma la proposta. Poi stamattina il colpo di scena.

“Mi chiama l’agente immobiliare e mi dice “guardi purtroppo la proprietaria vorrebbe anche affittargliela, perché economicamente lei può sostenere questo affitto, ma per via del suo orientamento sessuale preferisce non farlo. Preferirebbe una persona tradizionale”, ha usato proprio questa parola. Quindi a quanto pare io non sono una persona tradizionale“.

Sconcertato, Andrea si è lasciato andare ad una considerazione ironica, domandandosi a chi caspita avesse precedentemente affittato la proprietaria dell’immobile, “se non ai gay, a Milano, che è la città con la più alta percentuale di omosessuali al mondo?”. Archiviato l’amaro sorriso, Andrea ha voluto denunciare pubblicamente quanto avvenuto per “smascherare questa gente che fa di Milano una brutta città”, rivelando l’indirizzo preciso dell’appartamento a 1.990 euro al mese nonché l’agenzia che si è fatta “portavoce di questo messaggio in maniera un po’ spavalda“.

“Ora, io un’altra casa la trovo e ho le spalle grandi, economicamente non ho problemi, ma pensate lo stesso trattamento a chi magari non ha così tanta forza di reagire. Insomma, Milano nel 2024 deve essere diversa da così, come tutta l’Italia possibilmente e questa discriminazione deve finire, perché onestamente non se ne può più“, ci ha scritto in privato Andrea, presto inondato dai messaggi di vicinanza sul proprio profilo.

