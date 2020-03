Il Pride ai tempi del Coronavirus: “inevitabili cancellazioni, limitazioni o rinvii”

L’Onda Pride tricolore è apparentemente lontana, partendo ufficialmente il 30 maggio da Piacenza, ma la pandemia da Coronavirus rischia seriamente di mettere a soqquadro anche la festa dell’Orgoglio LGBT. A confessarlo apertamente Kristine Garina, presidente della European Pride Organizers Association, che ha dichiarato come sia “inevitabile” che gli eventi debbano ipotizzare “cancellazioni, limitazioni e rinvii”.

Il Coronavirus sta presentando nuove sfide a tutti i governi e organizzazioni, compresi i Pride. Una sfida unica per i Pride, perché la maggior parte nascono da organizzazioni volontarie. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare gli organizzatori a superare questa sfida. È ironico che negli ultimi decenni vari politici, presidenti, primi ministri, sindaci, arcivescovi e altri bigotti abbiano fatto del loro meglio per contrastare e annullare i nostri amati Pride, ma alla fine potrebbe essere Madre Natura a riuscirci.