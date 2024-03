La Spezia Pride: sabato 22 giugno

3 min. di lettura

Pagine social: Facebook | Instagram

Sito Web: RAOT – La Spezia Pride

In un’epoca in cui la lotta per i diritti si fa sempre più intensa e necessaria, La Spezia si prepara a ospitare una nuova edizione del suo Pride. Il 22 giugno 2024, le strade della città ligure si animeranno nuovamente di colori, musica e messaggi potenti, in un evento che promette di essere “una bomba“, secondo quanto scritto sul post Instagram di La Spezia Pride che annuncia la data: un invito a partecipare ad una parata in cui sarà ancora “più fondamentale manifestare, lottare insieme, essere comunità”.

Nel 2023 il Pride spezzino ha visto oltre 3 mila persone marciare per le vie della città, al ritmo di slogan potenti. Il messaggio è stato chiaro: i diritti della comunità LGBTIQ+ non sono negoziabili. Con quattro carri che hanno attraversato il cuore della città fino a raggiungere il mare, la parata dell’orgoglio è stata un’espressione tangibile della lotta contro le disuguaglianze legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Risalendo al 2022 il primo La Spezia Pride ha gettato le basi di questo movimento crescente. Con un’atmosfera che ha bilanciato leggerezza e impegno militante, l’evento ha messo in luce la necessità di difendere i diritti non solo della comunità LGBTIQ+, ma anche di tutte quelle persone emarginate in quanto appartenenti a gruppi, etnie, abilità, corpi, generi marginalizzati. Artist3 nazionali e locali, attivist3 e cittadin3 si sono unit3 in un weekend di festa, riflessione e richiesta di cambiamento.

Il successo delle edizioni precedenti è un promettente prologo a quello che ci si aspetta sarà un evento memorabile. Il Pride di quest’anno non sarà solo un momento di celebrazione, ma un atto di affermazione collettiva e un passo avanti nel cammino verso una società più giusta e inclusiva.

Sul fronte organizzativo, la Rete Anti Omofobia e Transfobia (RAOT) continua a essere un pilastro nella realizzazione di questo evento. Il lavoro de3 volontar3, insieme al sostegno di associazioni e cittadin3, è un esempio lampante di cosa si possa ottenere quando una comunità si unisce per una causa comune.

RAOT – associazione LGBTIQ+ locale che organizza il La Spezia Pride

RAOT, acronimo di Rete Anti Omofobia e Transfobia, è un’associazione di volontariato con sede a La Spezia, nata nel 2015 con l’obiettivo di contrastare la discriminazione e promuovere l’uguaglianza e il rispetto per le persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale o identità di genere. RAOT si impegna attivamente nella lotta contro ogni forma di omofobia, bifobia, lesbofobia e trans*fobia, svolgendo un ruolo cruciale nella sensibilizzazione e nel sostegno alla comunità LGBTQIA+.

RAOT si distingue per le sue iniziative che spaziano dall’organizzazione di eventi culturali ed educativi alla partecipazione attiva a campagne di sensibilizzazione e manifestazioni pubbliche, come il La Spezia Pride. L’associazione svolge anche un ruolo importante nel fornire supporto diretto alle persone LGBTQIA+ attraverso servizi di consulenza, supporto e orientamento.

L’impegno di RAOT non si limita alla lotta contro la discriminazione: l’associazione si sforza di costruire una comunità più informata, accogliente e solidale. La sua presenza a La Spezia sta contribuendo a creare un ambiente più sicuro e accogliente, dove le persone possano esprimere liberamente il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere senza timore di giudizio o esclusione.

RAOT mira a continuare il suo lavoro espandendo il suo impatto e rafforzando le reti di supporto all’interno e all’esterno della comunità LGBTQIA+. L’obiettivo è quello di contribuire a un cambiamento sociale più ampio, dove la comunità queer è celebrata, e ogni persona può godere dei propri diritti e vivere senza paura di discriminazione o violenza.



Scopri anche altre date di Pride 2024 in Italia

Foto cover: Pagina Facebook La Spezia Pride

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.