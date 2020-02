Skinpervets: i due ragazzi che trasformano i sogni fetish in porno amatoriali

Qual’è il vostro fetish preferito?

Will: “Per me, l’attrezzatura skinhead è anche il mio stile di vita. È quello che indosso quotidianamente, quindi il nome SkinPerverts ha un significato molto più profondo del semplice feticcio. Quando mi riferisco al puro fetish, penso all’abbigliamento da motociclista: un ragazzo in forma, con un vestito di pelle attillato; è stato il mio primo sogno da quando ero ragazzino.

Un uomo nella tuta stretta Dainese, che abbraccia il suo corpo, con stivali e un casco .. per me è super maschile, quasi come un supereroe, che trasuda solo sesso … quasi ho un’erezione quando ne parlo!”

Alex: “Beh, ho iniziato a dedicarmi al fetish circa tre anni fa dopo aver visitato Berlino per la prima volta e, allo stesso tempo anche Will è apparso nella mia vita.

Pensare a quale sia il mio fetish preferito è davvero difficile, per me dipende tutto dalla situazione, posizione

e da chi indossa l’attrezzatura fetish; in generale un ragazzo maschile in tenuta sportiva o in uniforme mi fa davvero saltare la testa!”

Qual’è il vostro sogno proibito?

Will:“Questa è difficile! Quando si tratta di fantasie sessuali, tendo a viverle. Non importa quanto estremo, duro e squallido possa essere: se vale la pena sognare, cerco di perseguire e realizzare ciò che mi immagino.

Devo solo trovare le persone, il momento giusto, e andare a farlo! E..oh ragazzi, ho imparato alcune cose estreme …”