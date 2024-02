Heartstopper 3, parla Joe Locke: “Sarà più cupa e sexy, parleremo anche di salute mentale”

2 min. di lettura

Sono passati sei mesi dall’uscita di Heartstopper 2, con la 3a stagione Netflix in post-produzione e sempre più prossima alla distribuzione in streaming. Applaudito a teatro con Sweeney Todd e fresco di coming out, Joe Locke ha seminato anticipazioni nel corso di una recente intervista al Today Show.

“Uscirà quest’anno. In ogni stagione del nostro show, cresciamo di più con i personaggi, e questa stagione è decisamente un po’ più sexy; è ancora Heartstopper, ma affrontiamo anche alcune questioni più cupe”, ha spiegato Locke, per poi aggiungere: “Charlie, il mio personaggio, ha a che fare con alcuni problemi di salute mentale, che affronteremo in questa stagione, e sono molto entusiasta che la gente possa vederlo“.

Joe ha poi rivelato chi vorrebbe vedere come guest star sul set di Heartsopper. “Sarebbe fantastico avere Jennifer Coolidge. E Ayo Edebiri, penso che sia incredibile“. Nei mesi passati Alice Oseman aveva rivelato che la terza stagione di Heartstopper avrebbe adattato il volume quattro e il volume cinque dell’omonima graphic novel, che ricordiamolo finirà ufficialmente con il sesto volume.

“Penso che la maggior parte delle persone lo abbia capito a questo punto, ma la terza stagione sarà composta dai volumi 4 e 5 e dal racconto This Winter. Se avessimo una stagione 4, sarebbe il Vol. 6 e il racconto di Nick e Charlie“, ha confidato Oseman su Tumblr il 10 dicembre scorso. “So anche che le persone hanno alcune preoccupazioni a riguardo! Altri potrebbero vederla diversamente, il che va benissimo, ma per me i volumi 4 e 5 hanno un filo conduttore che li attraversa: il percorso di salute mentale di Charlie. Se pensi all’inizio del volume 4 e alla fine del volume 5, spero che possiate vedere che li abbiamo uniti per una ragione tematica”.

Il volume 4 di Heartstopper, edito in Italia da Mondadori, ha questa sinossi: “Charlie non avrebbe mai pensato che Nick potesse ricambiare il suo sentimento, ma ora sono ufficialmente fidanzati, e Charlie si sente pronto a pronunciare le due fatidiche parole: “Ti amo”. Anche Nick prova lo stesso sentimento, ma ha qualche pensiero in più: non è ancora riuscito a dirlo a suo padre, e in più teme che Charlie soffra di disturbi alimentari. Mentre l’estate volge al termine e un nuovo anno scolastico sta per cominciare, i due ragazzi impareranno molte cose su cosa significhi amare”.

Il volume 5 di Hearstopper, ha invece questa sinossi: “Nick e Charlie sono innamorati. Più innamorati che mai. Finalmente hanno imparato a dichiararsi i propri sentimenti, pronunciando “le due paroline” e Charlie ha quasi convinto sua mamma a farlo dormire da Nick. Vuole portare la loro storia al livello successivo… ma riuscirà a trovare la sicurezza di cui ha bisogno? E quando Nick andrà all’università, l’anno prossimo, cambierà tutto?”.

Netflix non ha ancora svelato la data di messa in onda di Heartstopper 3.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.