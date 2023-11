Luke Evans canta Pavarotti in mutande, il video è virale

0:00 Ascolta l'articolo

In Italia non se li è filati praticamente nessuno, ma Luke Evans ha pubblicato due album, ovvero At Last nel 2019 e A Song for You nel 2022. Perché l’attore britannico, da sempre gay dichiarato, star dell’action a stelle e strisce e pronto a ritrovare il suo Gaston nella serie live-action di La Bella e la Bestia, ama cantare. Anche in mutande.

Il 44enne Luke ha infatti sbalordito i propri follower intonando Pavarotti, in boxer e a torso nudo, con solo un cappellino di lana in testa, direttamente dal salone di casa. Ufficialmente fidanzato con il bel Fran Tomas, Evans ha per la prima volta interpretato personaggi gay in questi ultimi anni. Nel 2021 il debutto con Nine Perfect Strangers, seguito da Our Son al fianco di Billy Porter e dall’imminente miniserie BBC The Way. Nel frattempo ha già girato la rom-com Good Grief di e con Dan Levy, storico co-protagonista e co-autore di Schitt’s Creek, e il poliziesco 5lbs of Pressure.

“Nei sabati soleggiati cantiamo Pavarotti“, ha scritto Evans sui social, coprendo appositamente la biancheria intima con la didascalia. L’amato Fran si è fatto non poche risate tra i commenti, pubblicando un cuore rosso fuoco tutto per lui. Nel live-action de La Bella e la Bestia avevamo già sentito cantare Luke, così come nel cartoon Netflix Scrooge, ma è su Spotify che il divo può farsi sentire in tutta la propria potenza, a partire dall’ultimo disco A Song for You. Sentire per credere…

