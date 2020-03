Susanna Ceccardi, possibile candidata leghista in Toscana da sempre in guerra contro i gay

A pochi mesi dalla costituzione della giunta, è stato rivoluzionato lo storico teatro di ricerca, che da anni trattava temi riguardanti le identità di genere, l’immigrazione, i diritti civili e drammaturgia femminile. Silurato poi il direttore artistico, troppo vicino al PD. Censurato in particolare uno spettacolo di drag queen intitolato “DragPennyOpera”, della compagnia Nina’s Drag Queens. Stop a tutto questo: ammessi solo i grandi classici.

Attacco diretto poi alle unioni civili. Nell’agosto 2016, Susanna Ceccardi è stata una di quei sindaci di destra e centro-destra a non voler registrare le unioni civili. Per il suo gesto, è stata denunciata da Gay Center. Non contenta, la sindaca ha poi autorizzato la manifestazione delle Sentinelle in Piedi, che con un libro in mano hanno occupato la piazza centrale, in segno di protesta contro la legge di Monica Cirinnà.

Lasciamo perdere poi l’attacco contro i migranti, limitando gli aiuti ai centri Sprar, mettendo in difficoltà i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale. E concludiamo tristemente con la sua opinione sulle manifestazioni contro la violenza sulle donne. E’ questo il succo del suo post, pubblicato il 25 novembre 2016, in occasione appunto della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne:

Sinceramente penso che le scarpette rosse, i foulard, le sedie rosse, le marce e le manifestazioni contro la violenza sulle donne servano a poco. Di violenze ne subiamo tutti, ogni giorno. E magari, seppur involontariamente, le compiamo. La violenza è parte dell’uomo (e della donna), è parte della natura. A tutte sarà capitato di conoscere uomini e donne prepotenti, anche sul piano psicologico. La difesa più forte è lavorare su noi stessi, avere stima di sé, non dipendere da nessuno. Altro che scarpette rosse, alle donne vittime di violenza insegnate prima di tutto a non fare le prede.

Integrazione, apertura mentale, inclusione: parole che Susanna Ceccardi sembra non conoscere. Porterà la sua intolleranza in regione Toscana?