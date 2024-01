Vannacci, papabile capolista Lega alle europee: “L’omosessualità dipende dal condizionamento sociale” – VIDEO

2 min. di lettura

Fresco di nomina a Capo di Stato maggiore, dopo aver trascorso un’estate in lunga e in largo a promuovere il proprio libro grondante omobitransfobia, misoginia e xenofobia, l’ex generale Roberto Vannacci, sempre più in odore di candidatura alle imminenti europee grazie alla Lega di Matteo Salvini, è tornato a sproloquiare.

Intervistato da Saverio Tommasi per Fanpage, Vannacci, che solo pochi giorni fa aveva definito “statista” Benito Mussolini in tv, ha così replicato alla semplice domanda “se avesse un figlio gay?”.

“Non avrei nessun problema, lo supporterei nelle sue attitudini, perché lo scopo dei genitori, il loro dovere, è supportare i figli e non imporre ai figli quel che vogliono i genitori. Ma le dico anche un’altra cosa, che nel limite del possibile cercherei di orientarlo verso l’eterosessualità, perché sono convinto che il gene dell’omosessualità, per quanto lo stiano cercando non l’abbiano ancora trovato, e che quindi molto dipenda dal condizionamento sociale. E così come cerco di educare mio figlio, a tante altre qualità, cercherei se possibile di orientarlo verso l’eterosessualità”. “Qualora invece ciò non fosse possibile, o non si dimostrasse realizzabile o comunque il figlio fosse effettivamente convinto del suo orientamento sessuale lo supporterei come un padre supporta sempre i propri figli”.