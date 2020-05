Utente di Grindr chiede ‘foto hot’ a un ragazzo FtM non operato. La sua risposta è geniale

Arthur Webber è un ragazzo transgender e come molti ha un profilo nella app per incontri Grindr. Indicando già nella descrizione di essere un ragazzo FtM, spiega che capita spesso di ricevere messaggi da utenti per lo più “curiosi”, che gli chiedono subito una foto delle parti intime, le cosiddette foto hot.

Ma Arthur, che al momento è sprovvisto dell’organo di riproduzione maschile, ha trovato un modo geniale per rispondere a chi, senza troppi convenevoli, richiedeva subito una foto del pene.

Foto hot: “Non ho un pene”. “Allora fallo”

Lo scambio di battute potrebbe sembrare surreale, ma chi ha passato anche poco nella chat di Grindr conosce troppo bene il livello che può raggiungere una conversazione. Tra chi invia foto hot non richieste e chi propone subito un incontro, Arthur ha trovato l’utente che va dritto al punto, chiedendo subito una foto, senza un minimo “per favore” o un semplice “ciao”.

Come racconta il ragazzo, era domenica, intorno alle ore 13:00, quando riceve il messaggio “cock pic” (foto del pene). Per i meno esperti, solitamente con questo messaggio si richiede una foto hot. La risposta di Anthony, quindi, è stata l’assoluta verità: “Don’t have a pic” (non ho un pene). E l’utente dall’altra parte dello schermo, di tutta risposta: “Make one“ (fanne uno).