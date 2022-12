0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Ballando con le stelle è giunto al termine e finalmente – si spera – si può mettere la parola fine a tutte le polemiche che hanno caratterizzato questa 17esima edizione del talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Una stagione faticosa che ha dovuto vedersela prima con le numerose freccette scagliate dalla giornalista Selvaggia Lucarelli (che non ha risparmiato nessuno, cast e giuria stessa) e poi con i Mondiali di calcio in Qatar che hanno spesse volte occupato i sabati sera di dicembre.

Una stagione fatta di alti e bassi che, però, ha un grande merito: aver portato sulla pista da ballo una coppia di uomini che ha fatto affezionare tutto il pubblico italiano, intrattenendo intere famiglie con i loro passi di danza e portando i telespettatori ad acquisire consapevolezze importanti.

Per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle, infatti, due uomini dichiaratamente omosessuali hanno ballato insieme, con la speranza di lanciare un messaggio di apertura: “Io credo che se anche un solo genitore, una mamma o un papà, guardando Ballando con le stelle ha capito che vedere due ragazzi gay che ballano è una cosa normale questa per me è davvero la vera vittoria”, aveva dichiarato qualche tempo fa Alex.

Una gara molto difficile per Alex Di Giorgio e Moreno Porcu che non sempre sono riusciti a conquistare il favore del pubblico ma che, dobbiamo ammetterlo, hanno fatto forse uno dei percorsi più importanti all’interno del talent di Milly Carlucci, nonostante non siano mancate anche alcune sconfitte. Come possiamo non ricordare il loro settimo posto alla prima puntata?

Al loro fianco, però, c’è sempre stata (o quasi) la giornalista Selvaggia Lucarelli che persino durante la puntata conclusiva di Ballando con le stelle, in occasione del loro spareggio con la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca (ripescata in occasione dell’ultima puntata, e vincitori di questa edizione), si è schierata a loro vantaggio denunciando l’ingiustizia della loro eliminazione. A nulla però è bastata la sua “protesta” e Alex e Moreno si sono dovuti accontentare del quarto posto.

Insomma, un finale diverso da quello che il pubblico di appassionati si sarebbe aspettato ma che nasconde in sé un seme più che positivo: l’apertura del mondo della tv alla “same sex dance”. Non ci resta dunque che augurarci di poter rivedere presto Alex Di Giorgio e Moreno Porcu ballare insieme e condividere con tutti noi il loro amore incondizionato per la danza, come successo in occasione del loro romanticissimo tango.

