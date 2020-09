A due anni di distanza dagli storici valzer e cha cha fra Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, a Ballando con le stelle riappare la same-sex dance. Dopo aver dominato come polemica nei sabato sera del 2018, il ballo di coppia fra due persone dello stesso sesso torna in pista grazie a Rosalinda Celentano e la professionista Tinna Hoffman.

Precedentemente assegnata al ballerino Samuel Peron, risultato però positivo al Covid, Rosalinda Celentano scenderà in campo nella nuova edizione del talent show di Rai 1 in compagnia di una donna. Dall’imprevisto alla scommessa rivoluzionaria, dal momento che per la prima volta due donne si esibiranno in squadra a Ballando con le stelle, replicando gli schemi definiti da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Milly Carlucci affida così il testimone della same-sex dance alla figlia omosessuale di Claudia Mori e Adriano Celentano e alla danese Tina, già nel cast nel 2006 e nel 2010.

Ballando con le stelle 2020, torna la same-sex dance con Rosalinda Celentano: parla Milly Carlucci

“Per prassi si chiama una donna per aiutare una donna che non sa ballare. Così abbiamo chiamato Tinna ed è diventata una coppia tutta al femminile. Per noi non fa assolutamente alcuna differenza“, ha rivelato Milly Carlucci in conferenza stampa, senza proclami di sorta, ma consapevole che i temi dell’inclusione devono passare anche attraverso questo canale. All’epoca delle polemiche per la coppia Ciacci-Todaro, la conduttrice spiegò:

È una vera disciplina. La particolarità è che i due ballerini si possono scambiare la guida. Nel mondo succedono cose e in questo programma portiamo l’eco del mondo che ci circonda.

I telespettatori più affezionati al programma si chiedono già che tipo di sorprese ci riserveranno Rosalinda Celentano e la sua partner a Ballando con le stelle. Si ripeteranno le critiche del passato sulla fantomatica necessità, nei balli di sala, di un uomo e di una donna? I giudici in studio mostreranno maggiore apertura alla novità? Lo scopriremo stasera, sabato 19 settembre 2020, nella prima puntata del talent show di Rai 1.