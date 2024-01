The Last of Us, Nick Offerman apre ad una serie prequel tutta dedicata a Bill e Frank

2 min. di lettura

Nel fine settimana The Last of Us è stato il vero trionfatore ai Creative Arts Emmy Awards, ovvero l’antipasto degli Emmy quasi interamente dedicato ai premi più “tecnici”, con la strepitosa serie HBO che ha vinto ben otto statuette: Migliori effetti visivi, Miglior trucco prostetico, Migliori titoli di testa, Miglior montaggio audio, Miglior missaggio audio e Miglior montaggio video, ma soprattutto Miglior guest star femminile e maschile in una serie drammatica, con i due Emmy andati a Storm Reid e a Nick Offerman.

Chi ha visto la prima stagione di The Last of Us ricorderà perfettamente le due memorabili puntate in cui Storm e Nick appaiono, raccontando la genesi di due amori queer. Il primo tra Reid e Bella Ramsey, il secondo, indimenticabile, tra Offerman e Murray Bartlett. Una puntata, quest’ultima, entrata negli annali della serialità televisiva, tanto dall’ipotizzare una serie prequel interamente dedicata ai due protagonisti Bill e Frank, alla loro storia e al loro amore. A darne conferma lo stesso Offerman.

“Oh, è una bella domanda, ma dovrei chiederlo a qualcuno con un stipendio molto più alto del mio. Di certo è stato proposto. Mi pare di ricordare che abbiamo proposto una mini-serie o un prequel sulle loro vite prima del loro incontro. Potrebbe anche essere un musical. Non siamo certo a corto di idee. Bisogna soltanto vedere che cosa si inventeranno Craig Mazin e Neil Druckmann“.

Nick, che da oltre 20 anni è sposato con Megan Mullally, iconica Karen Walker in Will & Grace, sarebbe prontissimo a tornare negli abiti di Bill. “Assolutamente. Sono stato fortunato. Gli serviva qualcuno che sapesse spalare, e solo tre persone a Hollywood lo sanno fare. Harrison Ford ha rifiutato e Jane Lynch aveva un altro impegno”.

Anche Murray Bartlett, sempre più richiesto e impegnato, si sarebbe detto più che entusiasta a ritrovare il suo Frank. Bisognerà ora capire cosa vorrà fare HBO, che ha trovato in The Last of Us una nuova gallina dalle uova d’oro. La 2a stagione della serie, attesissima perché dovrebbe segnare l’entrata in scena di Dina, amore di Ellie, andrà in onda non prima del 2025. D’altronde le riprese sono iniziate proprio in questi giorni, rinviate a lungo a causa dei due scioperi (attori e sceneggiatori) che hanno paralizzato Hollywood per sei mesi.

