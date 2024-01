Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Federico Massaro sono sempre più distanti: che cosa succede?

4 min. di lettura

Dopo averci fatto sognare con la loro amicizia “speciale”, nelle ultime settimane Vittorio e Federico si sono allontanati sempre di più l’uno dall’altro facendo sorgere il dubbio nel pubblico che questo rapporto potesse essere il frutto di una strategia messa in atto da Massaro per emergere dal gruppo all’interno della Casa del Grande Fratello.

Ma qual è la verità? Proviamo a capirlo insieme.

Vittorio Menozzi e Federico Massaro: gli inizi

All’inizio di questa loro avventura (Federico ha fatto il suo ingresso nel reality il 3 dicembre 2023), i due concorrenti, ribattezzati sin da subito dal pubblico come i #Vittorico, sono apparsi talmente tanto in sintonia tra loro che tuttə noi abbiamo creduto che il loro rapporto potesse presto trasformarsi in una relazione amorosa.

D’altronde, nelle prime settimane della loro convivenza nel loft di Cinecittà, le telecamere del Grande Fratello ci hanno mostrato baci, abbracci e carezze ad ogni ora del giorno e della notte, oltreché dichiarazioni importanti.

“Che bello che sei arrivato mamma mia. Sei un pezzo di casa per me. Sembra poco forse, ma per me sei importante fra. Se stavo male qui dentro prima del tuo arrivo? Il fatto è che io sono un’anima molto libera, mi piace viaggiare, fare tante cose e a me la routine non mi fa stare bene. Adesso sto meglio […] Cioè ti vedo simile a me, abbiamo appena scalfito la superficie“, ha dichiarato una sera il modello Federico Massaro al suo fedele compagno.

Ad alimentare il chiacchiericcio su una loro possibile liaison ci hanno pensato loro stessi. Da quando Massaro ha varcato la porta rossa, infatti, i due non si sono più separati e hanno iniziato a condividere diversi momenti insieme.

Tra i più esilaranti c’è sicuramente un incidente hot che ha visto come protagonista proprio Vittorio. Mentre i due si trovavano in sauna insieme a Greta, infatti, Federico si è rivolto all’amico lasciando tutti di stucco: “Devi stare attentissimo, copri le castagne“. “Ma stai scherzando?“, ha replicato Vittorio prima di scoppiare in una risata corale durante la quale tutti e tre si sono ripromessi di non rivelare in casa la ‘scandalosa’ fuoriuscita.

Ma non finisce qui! Durante il gioco della bottiglia, infatti, il modello di Seul ha dovuto rispondere con sincerità alla domanda se avesse mai baciato un uomo posta dagli altri inquilini: “Ho dovuto baciare un mio amico; aveva dei bellissimi occhi azzurri. Io sentivo la barbetta e mi dicevo ‘concentrati sugli occhi’. Quella è stata l’unica volta che ho baciato un ragazzo“. E poi ha aggiunto, rivolgendosi a Vittorio: “La mia donna ideale deve farmi ridere e farmi stare bene“.

Vittorio Menozzi e Federico Massaro: i primi segnali di crisi

Ad un tratto, però, tutto è cambiato.

Durante le festività natalizie, infatti, Vittorio ha iniziato ad allontanarsi da Federico, prediligendo passare il tempo con Beatrice Luzzi e con gli altri inquilini della Casa piuttosto che con colui che fino a quel momento aveva considerato come la sua spalla.

Neanche a dirlo, questo atteggiamento di Menozzi ha subito portato il modello a vivere una vera e propria crisi che lo ha spinto ad allontanarsi da tutto il gruppo, a chiudersi in sé stesso e a passare la maggior parte del tempo in solitaria o a tentare di dormire.

Una situazione che talvolta ha persino preoccupato gli altri suoi compagni di viaggio, tra cui Marco Maddaloni che ha notato il suo malessere e gli ha suggerito sin da subito di non dare peso all’atteggiamento di Vittorio che secondo il suo parere dipendeva unicamente dal proprio carattere.

Tutta questa situazione, però, ha contribuito ad allentare il loro rapporto e giorno dopo giorno i #Vittorico si sono allontanati sempre di più, deludendo i migliaia di fan che in loro avevano visto la prima coppia gay di questa edizione del Grande Fratello.

Al momento non è chiaro il perché di questo allontanamento.

C’è chi ipotizza si tratti di uno muro eretto da Vittorio non appena si è accorto che si stava innamorando di Federico – ipotesi che ci sembra infondata visto che egli si è sempre dichiarato eterosessuale; c’è chi, invece, ha parlato di strategia per il gioco. La risposta giusta, però, la conoscono solo i due protagonisti di questa storia.

Vittorio Menozzi e Federico Massaro: gli ultimi aggiornamenti

Nelle ultime ore, però, l’ingegnere e il modello di Dolce & Gabbana hanno avuto modo di riavvicinarsi e di ritrovarsi – anche se, dobbiamo ammetterlo, non come all’inizio. In ogni modo, è bastata una loro chiacchierata in giardino a riaccendere la speranza nel pubblico che la loro amicizia “speciale” possa presto trasformarsi in qualcosa di più, dando per scontato che tra loro ci sia sintonia anche dal punto di vista sessuale.

Quindi, anche se il feeling tra i due sembrerebbe essere ai minimi storici, a noi non resta che continuate a seguirli per scoprire come si evolverà il loro rapporto. Ciò che è certo è che se nella puntata di martedì prossimo (23 gennaio, ndr.) Federico dovesse perdere al televoto e dunque fosse costretto ad abbandonare la Casa, un uragano emotivo colpirebbe Vittorio.

Non ci resta dunque che restare incollati alla tv per scoprire che cosa succederà nel loft di Cinecittà. E voi cosa ne pensate?

