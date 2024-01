Sanremo 2024, – 7 giorni. Secondo gli scommettitori sarà sfida a 3 tra Annalisa, Mango e Amoroso

3 min. di lettura

Una settimana al via della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio 2024 in diretta dall’Ariston con noi di Gay.it come ogni anno in sala stampa per provare a raccontarvi l’intera kermesse da dietro le quinte. Ad una settimana dalla prima serata, che sarà condotta da Amadeus e Marco Mengoni, i bookmakers nazionali sono sempre più sicuri.

Annalisa è la favorita numero uno al trionfo finale. Reduce da due anni clamorosi, contraddistinti da hit fortissime che hanno sbancato radio e chart, l’ex cantante di Amici ha ben il 17% di possibilità di vincere. Due settimane fa era data al 13%. Tutte le piattaforme di scommesse la vedono in pole position. Unibet la quota a 3 volte la posta giocata, a 3,25 viene data su William Hill e a 3,50 su Planetwin365 e Snai.

Dietro di lei sempre più forte Angelina Mango, fissata tra 4,25 e 4,50, al suo esordio e pochi mesi fa uscita dalla scuola di Amici, con tanto di atteso omaggio all’indimenticato padre nella serata cover/duetti. Fino a metà gennaio Angelina era data 4a, con il 7% di possibilità di vincere. Ora è seconda, con quasi il doppio delle probabilità di farcela. Al suo debutto Mango è in grande ascesa. Chiude il podio un’altra cantante alla sua prima assoluta sul palco dell’Ariston, Alessandra Amoroso, proposta da 6 a 13, come Geolier, primo uomo in lavagna ma scivolato dal 2° al 4° posto in due settimane. Nessuno dei quattro favoriti ha mai trionfato all’Ariston: per gli esperti di Snai, infatti, sarà un nome nuovo a sbancare Sanremo 2024, con quota bassissima a 1,10.

In quinta posizione tra i papabili vincitori è salita di una posizione Loredana Bertè, che viene data tra 7 e 12 volte la posta giocata, seguita dai Negramaro in discesa e dai The Kolors. Ottavo Mahmood, che avrebbe il 4% di farcela, dato tra 12 e 21, seguito da altri ex vincitori come Diodato, Il Volo ed Emma. Lontanissima Fiorella Mannoia, con appena il 2% di probabilità di conquistare il Festival, mentre per l’ultimo posto è lotta apertissima tra Fred De Palma e Bnkr44, anticipati di poco da Il Tre e La Sad.

Certo è che dopo i primi ascolti stampa, a cui sono seguiti le pagelle (qui le nostre), e l’annuncio dei duetti, saranno le prime prove all’Ariston e soprattutto il primo live in diretta martedì 6 febbraio a inidirizzare l’intera manifestazione, con i bookmakers che solo a quel punto potrebbero mettere un punto quasi definitivo ai pronostici.

Nel dubbio, sono 10 anni che una donna non vince Sanremo, con Arisa in trionfo nel 2014, mentre l’ultimo podio interamente al femminile risale al 2012, con Emma davanti ad Arisa e Noemi.

