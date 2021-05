Benedetta di Paul Verhoeven, primo trailer del dramma mistico sulla suora lesbica del ‘600 – VIDEO

2 minuti di lettura

Sarà in Concorso al Festival di Cannes 2021 e uscirà nelle sale di Francia il 9 luglio prossimo l’attesissimo Benedetta di Paul Verhoeven. Tratto dal romanzo Atti impuri di Judith C. Brown, pubblicato in Italia da ES nella collana Biblioteca dell’Eros, Benedetta è ambientato nel Seicento e racconta dell’amore estremo e scandaloso fra la badessa del Convento Madre di Dio a Pescia (Pistoia), tale Benedetta Carlini, e un’altra monaca.

Nel cast Virginie Efira e Charlotte Rampling, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Daphne Patakia, Quentin D’Hainaut, Alexia Chardard e Louise Chevillotte, per un film oggi finalmente lanciato dal primo trailer ufficiale, a 3 anni esatti dal via alle riprese.

“I delitti che non si potevano nominare non avevano nome – letteralmente – e hanno così lasciato rare tracce nei documenti storici. Furono le idee contraddittorie degli europei occidentali sulla sessualità femminile a impedire che si trattasse apertamente della sessualità lesbica, al punto che si finì per seppellirla sotto una coltre di silenzio: il silenzio alimentò la confusione e la confusione accrebbe la paura. Su queste basi la società occidentale ha eretto una barriera impenetrabile durata quasi duemila anni. Sono questi i motivi per cui l’inchiesta ecclesiastica su Benedetta Carlini, badessa del convento della Madre di Dio, risulta estremamente importante.”

Benedetta entrò in convento a nove anni e divenne badessa a trenta, suscitando l’attenzione delle gerarchie religiose soprattutto per le sue potenti visioni mistiche, tra cui una in cui Gesù estirpa dal petto di Benedetta il suo cuore per sostituirlo col proprio, e le stimmate che si materializzano sul corpo della badessa già considerata santa dai contemporanei e onorata dai popolani che si aspettano da lei veri e proprio miracoli. Ma quando le affiancano suor Bartolomea affinché possa vegliare su di lei, Benedetta se ne innamora perdutamente, ricambiata. A questo punto subentrano i gendarmi pontifici, tra cui il Nunzio Apostolico (Lambert Wilson), pronto a interrogare le monache sull’incredibile accaduto…

Olandese classe ’38, Paul Verhoeven non si vede in sala dal 2016 con Elle, vincitore di due Golden Globe e 2 Cesar.