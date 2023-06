Bottoms è la commedia queer dell’estate, guarda il trailer

0:00 Ascolta l'articolo

Il trailer di Bottoms è finalmente tra noi, e non stiamo più nella pelle.

Il film scritto e diretto da Emma Sellingman e Rachel Sennott arriverà nelle sale americane il prossimo 25 Agosto (promettendo anche una successiva release su Prime Video che si spera includa anche l’Italia) e si prospetta fuori come un balcone.

È la storia di PJ (Sennott) e Josie (Ayo Edebiri), due studentesse definite le “ugly, untalented, gay” della scuola, che fondano un fight club al femminile per flirtare e conquistare le ragazze più popolari.

Sin dalla sua premiere al SXSW Film Festival, lo scorso 11 Marzo, Bottoms è già diventato tra i film più acclamati del 2023, con Rolling Stone che l’ha definito “il teen movie più arrapato e sanguinolento del 21esimo secolo”.

Dai produttori di film come Pitch Perfect e Cocaine Bear – e uno score ufficiale curato da Charli XCX – si prospetta un secondo grande successo per Sellingman che ha esordito un anno fa con il cult movie Shiva Baby (disponibile su MUBI) e vedeva sempre protagonista Rachel Sennott nei panni di una donna queer tutt’altro che accomodante.

La vera svolta di Bottoms, stando ai commenti e il trailer, è una rappresentazione LGBTQIA+ svincolata da lacrime o glorificazioni di ogni tipo, ma senza regole, sopra le righe, e capace di non prendersi così tanto sul serio. Non siamo più teletubbies o martiri, ma grandissime rinc*glionite fuori controllo. E finalmente, le donne queer primeggiano sullo schermo!

Sellignman e Sennott dichiarano di essersi ispirate a cult del genere teen – come Mean Girls, Schegge di Follia, Wet Hot American Summer a Bring It On, Porky’s, Amiche Cattive, o Jennifer’s Body – ma aggiornandoli alla cultura della gen Z e ribaltando i cliché in una satira spudoratamente queer, come non si vedeva da tempi di “But I’m a Cheerleader” nel 1999 (film con Natasha Lyonne e un giovanissimo Ru Paul, da noi diventato Gonne al Bivio).

Dichiara Sellingman a Entertainment Weekly: “Non volevamo essere influenzate da questi film, ma abbiamo sentito che anche alle donne queer spetta una commedia teen e sexy”.

