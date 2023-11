I film LGBTQIA+ della settimana 13/19 novembre tra tv generalista e streaming

0:00 Ascolta l'articolo

Lunedì 13 novembre, Quiz Lady su Disney+

In Quiz Lady, film diretto da Jessica Yu, Anne (Awkwafina), una giovane donna brillante ma ossessionata dai giochi d’azzardo, e Jenny (Sandra Oh), la sua lontana e stravagante sorella, devono collaborare per aiutare a coprire i debiti di gioco della madre. Quando l’amato cane di Anne viene rapito, le due donne partono per un viaggio spericolato attraverso il paese per trovare i soldi nell’unico modo che conoscono: trasformare Anne in una vera e propria campionessa di gameshow.

Martedì 14 novembre, Suburra Eterna su Netflix

Roma, 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato. Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

Mercoledì 15 novembre, Blanco Bruciasse il Cielo su Prime Video

Blanco irrompe nel mercato italiano nel 2021 come un tornado. Il road movie “Bruciasse il cielo” ripercorre 2 anni di musica e viaggi con contenuti, brani e video inediti. Dalle sue primissime apparizioni su un palco alle immagini del suo primo tour “Blu Celeste”, dai viaggi in America a quelli in Bolivia per concepire l’album “Innamorato”, da performance esclusive in luoghi suggestivi a Venezia, Firenze e Napoli fino agli stadi dell’estate 2023.

Giovedì 16 novembre, The Crown 6 su Netflix

Tra la principessa Diana e Dodi Fayed nasce una relazione prima che un incidente fatale finisca in tragedia. Il principe William cerca di riabituarsi alla vita a Eton subito dopo la morte della madre, mentre la monarchia deve assecondare l’opinione pubblica. Mentre si avvicina il Giubileo d’oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla all’orizzonte e l’inizio della nuova favola reale tra William e Kate.

La prima parte di un’ultima stagione a dir poco attesissima.

Venerdì 17 novembre, A Star is Born su Canale5

Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera, durante l’appuntamento en travesti del pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock, di passaggio per un rifornimento di gin. E siccome nella vita di Jack un super alcolico tira l’altro, dalla più giovane età, i due proseguono insieme la serata e Ally si ritrova a prendere a pugni un uomo grande il doppio di lei, reo di essersi comportato da fan molesto. La favola di lei comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo talento al mondo, poi sarà con le sue mani che scalerà le classifiche, mentre la carriera e la tenuta fisica e psicologica di lui rotolano nella direzione opposta, seguendo una china oramai inarrestabile.

Diretto e interpretato da Bradley Cooper, A Star is Born ha visto Lady Gaga strappare una nomination Academy come miglior attrice e vincere un Osca per la miglior canzone, Shallow.

Sabato 18 novembre, Rustin su Netflix

L’organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963 Bayard Rustin è stato uno dei più grandi attivisti LGBTQIA+ al mondo e ha sfidato l’autorità senza mai vergognarsi di chi fosse, delle sue convinzioni o dei suoi desideri. E non si è mai arreso. Ha fatto la storia e in cambio la storia si è dimenticata di lui.

Diretto dal premio DGA e vincitore di cinque Tony George C. Wolfe e interpretato dal premio Emmy® Colman Domingo, Rustin offre una prospettiva a lungo attesa sullo straordinario individuo che, insieme a giganti come il reverendo Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. ed Ella Baker, ha osato immaginare un mondo diverso dando vita a un movimento iniziato con una marcia verso la libertà. Il film prodotto dal premio Oscar® Bruce Cohen insieme a Tonia Davis di Higher Ground e George C. Wolfe vanta un cast che include Chris Rock, Glynn Turman, Aml Ameen, Gus Halper, CCH Pounder, Da’Vine Joy Randolph, Johnny Ramey e Michael Potts, oltre a Jeffrey Wright e Audra McDonald.

Domenica 19 novembre, Rosa e Cornelia su Prime Video

Storia di due ragazze nell’Italia del ‘700. Una è ricca e nobile, l’altra povera. Una possiede il mondo intero ma per conservarlo deve perdere la propria anima. L’altra non ha nulla al mondo. Una è raffinata, studiata e cerebrale l’altra è ignorante, goffa, sfrenata. Costrette a convivere scoprono sentimenti a loro prima sconosciuti, come il bisogno di complicità, rispetto e solidarietà.

Film del 2000 diretto da Giorgio Treves, con protagoniste Stefania Rocca, Chiara Muti e Atina Cenci.

