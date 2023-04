Brescia Pride 2023 il 2 settembre

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo il grande successo dell’edizione 2022, anche Brescia si aggiunge all’Onda Pride 2023 con un post pieno di speranza e voglia di lottare: “Potremmo dire di essere tornatə, ma la realtà è che siamo sempre statə qui”.

L’appuntamento con il Brescia Pride 2023 (Pagina FB – Pagina IG) è per il 2 settembre 2023. In questa data si terrà il consueto corteo, ma gli appuntamenti sono molti di più, costellati di eventi e incontri per tuttə.

Il Brescia Pride commenta così l’edizione 2023: “In questi anni abbiamo unito la città in momenti di condivisione e lotta, creando spazi di confronto per l’affermazione dei diritti e delle identità LGBTQIA+. Abbiamo abbracciato un’ottica intersezionale, transfemminista, antirazzista, antifascista, collettiva e ambientalista per poter sostenere le lotte di tuttə. Insieme abbiamo tirato fuori la voce, con coraggio, per ridare orgoglio a tutte le comunità marginalizzate e oppresse da una società iniqua, costruita su un modello che non ci soddisfa né rappresenta”.

“Le cose cambiano, lo abbiamo visto, e abbiamo dimostrato che possiamo scegliere in quale direzione: verso un futuro e un presente costruiti sulla libertà, sulla dignità e sul rispetto dell’unicità di ognunə e dell’ambiente che ci circonda”

