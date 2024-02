Taranto Pride 2024: sabato 1° Giugno

2 min. di lettura

Il 1° giugno 2024 la città di Taranto si prepara ad accogliere l’edizione annuale del Taranto Pride, un evento che si distingue per la sua visione di costruzione condivisa e orizzontale, con la partecipazione di organizzazioni come Amnesty International, Chiesa Valdese di Taranto, e tante altre realtà locali.

Al cuore di questa celebrazione, la marcia rappresenta più di una semplice sfilata; è un manifesto vivente dell’impegno della comunità LGBTQIA+ nel creare uno spazio accogliente, libero da giudizi e pregiudizi, dove ogni voce, corpo e storia trova il proprio spazio e risonanza.

Quest’anno, il Taranto Pride si arricchisce della presenza di artist3 di rilievo come Eleonora Magnifico, Alessia Nobile e Dj Pretelt, che si uniscono all’evento per celebrare la comunità LGBTQIA+ e la libertà di espressione. Citando le parole di Simone de Beauvoir, il Pride diventa un momento per “combattere l’errore, trovare la verità, dirla, illuminare il mondo, magari contribuire addirittura a cambiarlo.”

Un elemento distintivo di quest’edizione è la partecipazione attiva di ARTivistɜ internazionali, provenienti da una varietà di nazioni europee, che si uniranno alla parata. Questo coinvolgimento internazionale non è casuale, ma si intreccia con il training course “Circus Pedagogy as a tool of youth work against gender discrimination“, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+. Questo rende il Taranto Pride un crocevia di idee, esperienze e metodi innovativi per contrastare discriminazione e violenza, offrendo una prospettiva globale e multiculturale.

Il Coordinamento Taranto Pride, in un appello appassionato alla comunità, sottolinea l’importanza della partecipazione attiva e del sostegno di tutt3 per plasmare un Pride che rifletta la ricchezza e la diversità della comunità nella sua interezza. Con un invito a condividere storie, esperienze e a costruire insieme un ambiente sicuro, il Pride si propone come una piattaforma di dialogo aperto e di cambiamento.

Il Taranto Pride 2024 non è solo un evento locale, ma parte dell’Onda Pride Provinciale, un’iniziativa che estende la celebrazione dell’orgoglio LGBTQIA+ in diversi comuni della provincia durante l’estate, amplificando ulteriormente il suo impatto e la sua portata.

In attesa del 1° giugno, il Coordinamento Taranto Pride continua il suo impegno settimanale, organizzando incontri sia fisici che online, e rimane aperto a proposte, adesioni e dialogo. Per unirsi a questa celebrazione di diversità, inclusività e impegno comunitario, è possibile contattare il coordinamento o seguire gli aggiornamenti attraverso i canali social ufficiali.

