Chadia Rodriguez: “siamo tutt* stran*”, è in arrivo un nuovo inno alla libertà

Discovery+, in cui sesso senza ipocrisie, filtri o paure, dando vita a una conversazione tutta al femminile, alla ricerca di risposte non banali per un pubblico di giovanissimi e adulti. Parte oggi “Sex, Lies and Chadia”, programma disponibile su, in cui Chadia Rodriguez , artista multiforme, con la grinta e la forte personalità che da sempre la contraddistinguono, nella musica come nella vita, interagisce con il pubblico discutendo di, filtri o paure, dando vita a una conversazione, alla ricerca di risposte non banali per un pubblico di giovanissimi e adulti.

Ribelle, libera e anticonformista, Chadia Rodriguez ha inoltre dimostrato di essere un’artista a 360° e di sapersi cimentare in più ambiti. Nata in Spagna da genitori marocchini, si è distinta nel filone della trap italiana, in cui ha portato un tocco di femminilità senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere, e ha colpito tutti per i suoi testi e la sua attitudine sfrontata e sessualmente esplicita, che la accomuna alle sue colleghe d’oltreoceano e che è cosa tuttora assai rara in Italia, facendole collezionare un successo dopo l’altro.

bullismo e il body shaming e che le è valso la candidatura al premio “Voci per la libertà” di Esordisce nel 2019 con l’ep “Avere 20 anni”, con cui viene consacrata come la rapper #1 nella scena femminile italiana. Nel maggio del 2020 pubblica “Bella così” feat. Federica Carta , certificato Disco d’Oro con oltre 14 milioni di stream su Spotify e più di 17 milioni di views su YouTube, il brano che ha dato inizio alla lotta di Chadia contro ile ile che le è valso la candidatura al premio “Voci per la libertà” di Amnesty International Italia

Il 2021 si apre con “Donne che odiano le donne”, con cui l’artista ha lanciato un forte messaggio di solidarietà femminile. Segue il singolo “Non mi uccidere“, uscito ad aprile, che fa parte della colonna sonora dell’omonimo film di Andrea De Sica con protagonista Alice Pagani.

“Io vorrei amare chi mi va […] io vorrei sentirmi a posto col mio corpo, pure ritoccarlo in clinica“

Sarà disponibile da venerdì 10 dicembre “Tutt* stran*” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Chadia Rodriguez prodotto da Big Fish, già disponibile in pre-save.

“Tutt* stran*” è un inno alla libertà, un’esortazione a essere sé stessi senza timore di sentirsi strani o giudicati: accettare e vivere la diversità propria e degli altri, riconoscendola come forma di ricchezza, è infatti il passpartout per sentirsi liberi e vivere la propria identità a fondo, senza alcun tipo di paura. Con “Tutt* stran*” Chadia Rodriguez conclude così un anno ricco di soddisfazioni e successi.