Concertone, Federica Carta e Chadia Rodriguez: “Lliberi di amare chi vogliamo e come vogliamo” – VIDEO

Un pomeriggio uggioso, quello del primo maggio romano, con il tradizionale concertone per la prima volta andato in onda dall’Auditorium, e non dalla ‘tradizionale’ piazza San Giovanni.

Tra i tanti artisti che si sono esibiti anche Federica Carta e Chadia Rodriguez, rimasta in topless con i capezzoli coperti da adesivi ‘rainbow’ nel cantare “Bella così”.

“Viva la libertà d’amore e l’amore di essere liberi di amare chi vogliamo e quando vogliamo”, hanno urlato le due a fine canzone, congiungendo le mani su cui c’era scritto ‘Libera l’amore‘.

“Sentitevi sempre liberi di essere voi stessi e di amare chi volete è il cuore del mio messaggio. Diciamo che questa idea è nata per dare più forza all’esibizione, ad una canzone che lancia un messaggio positivo, per emozionare e sorprendere i messaggi che mi sono arrivati la canzone lascia questo messaggio, struttura lo show emozionare le persone a casa”, ha precisato Chadia a LaRepubblica, “spiegando” così un’esibizione presto diventata virale sui social.