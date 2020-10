Cher canta per Joe Biden e attacca Donald Trump: “Sta sbudellando l’America”

La 74enne Cher è fisicamente scesa in campo per sostenere Joe Biden in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre. La leggenda delle leggende ha infatti partecipato a una manifestazione a Las Vegas, in Nevada, durante la quale ha cantato per il candidato democratico, riadattando per l’occasione Happiness Is a Thing Called Joe da Cabin in the Sky, film del 1943.

Nel tirare la volata a Biden, Cher ha duramente e ancora una volta stroncato Donald Trump: “Se avesse altri quattro anni, finiremmo per non riconoscere più l’America. Non avremmo più nessuna delle libertà che amiamo”. “Sta strappando le viscere del nostro Paese”.

Parlando di Biden, che conosce dal 2006, Cher ha detto: “È onesto, sincero, sa cosa sta facendo, è intelligente”. “Lui e Kamala sono pronti a lavorare duro. Sono pronti a provare a cambiare quanto di male ha fatto Trump alla Casa Bianca”. Cher ha cantato anche Walking In Memphis, del 1995.

All’evento pro-Biden hanno partecipato anche John Legend, P! Nk, Ben Platt, Black Eyed Peas, Jennifer Hudson, Billy Porter e Darren Criss.