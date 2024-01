Jean-Georges D’Orazio, chi è il nuovo fidanzato di Paolo Stella?

4 min. di lettura

Finito sulla bocca di tuttə per aver conquistato il cuore del content creator, attore e scrittore Paolo Stella, cosa sappiamo di Jean-Georges D’Orazio? Chi è? Che lavoro fa e soprattutto come mai i media esteri avevano già parlato di lui?

Noi di Gay.it abbiamo provato ad indagare ed ecco cosa abbiamo scoperto!

Jean Georges D’Orazio: la sua vita privata

Nato il primo gennaio 1983 [anno da accertare, ndr.], Jean-Georges d’Orazio abita a Parigi in Francia e attualmente è il direttore del commercio al dettaglio di Versace per l’Europa Occidentale (Francia, Belgio, Paesi Bassi, Montecarlo e Svizzera). Un ruolo di prestigio che è arrivato dopo una lunga gavetta nell’ambito dei brand di lusso.

Dopo aver studiato Management, analisi finanziaria, risorse umane ed economia nella Facoltà di Tolosa Le Mirail II e all’E.S.E.C Barcelone, infatti, Jean-Georges ha avuto modo di lavorare per numerosi marchi dell’alta moda mondiale come Christian Dior Couture, Coach, Calvin Klein e Paco Rabanne acquisendo parecchie competenze. E proprio durante una di queste esperienze avrebbe avuto modo di entrare in contatto con lo stilista Raf Simons che, secondo quanto riportato dai colleghi di Fashion Network, gli avrebbe cambiato la vita.

Secondo le loro indiscrezioni, infatti, Jean-Georges d’Orazio lavorava come venditore in un negozio Christian Dior Paris, quando Simons era il Direttore Artistico della celebre maison. Quando lo stilista si è spostato a New York, nell’estate 2016, Jean-Georges d’Orazio lo avrebbe seguito, e sarebbe stato nominato responsabile dei rapporti con la clientela della boutique di Madison Avenue.

Si narra persino che un giorno Bernard Arnault, Amministratore delegato di LVMH, avrebbe rimproverato d’Orazio di aver spinto Simons a lasciare Dior per iniziare una nuova vita in America. Sempre secondo quanto riportato dai colleghi di Fashion Network, Jean-Georges d’Orazio e Raf Simons avrebbero avuto una relazione e poi si sarebbero lasciati, rimanendo comunque in buoni rapporti. Notoriamente Raf Simons è poi “convolato a nozze” (artistiche) con Miuccia Prada ed oggi è il co-direttore creativo del noto marchio milanese.

Guardando il suo profilo Instagram, si può notare che Jean-Georges D’Orazio avrebbe avuto anche un’altra relazione molto importante. Spulciando il suo feed, infatti, sono parecchi i post in cui appare al fianco di un certo Emeric Giraud, Events Manager per Saint Laurent in Francia. Una relazione che, guardando gli scatti, gli avrebbe permesso di girare il mondo e di conoscere nuove culture e visitare posti paradisiaci.

Sui social Jean-Georges dichiara di essere nato in Francia ma di avere radici spagnole e italiane. Inoltre, sempre sul suo profilo Instagram – che ogni giorno conta sempre più follower – invita i suoi seguaci a rincorrere la felicità: “If you want to be happy, be! Te Voglio Bene“.

Paolo Stella e Jean Georges D’Orazio: sono loro la coppia del momento

Salito alle luci della ribalta durante le festività natalizie, Jean-Georges d’Orazio è il nuovo fidanzato del content creator, attore e scrittore Paolo Stella e insieme a lui sembra aver ritrovato la propria felicità.

I due, infatti, sin da subito sono apparsi sulle storie di Instagram più affiatati che mai nonostante – secondo alcune indiscrezioni – la loro relazione potrebbe aver preso il via solo un paio di mesi fa, e più esattamente il 18 novembre 2023.

A raccontarci le loro prime settimane è stato proprio Paolo Stella in un post pubblicato sui social in occasione del compleanno del suo fidanzato. Dopo essersi visti ad un festa, trovati sui social e iniziato a parlare ininterrottamente via whatsapp per due settimane, i due si sarebbero incontrati per la prima volta a Parigi (città in cui per l’appunto vive Jean-Georges d’Orazio). Lì sarebbe scoppiato l’amore.

Così, sempre secondo quanto riportato sui social, Paolo e Jean-Georges avrebbero passato il Natale a Milano in compagnia della famiglia del creator, per poi volare a New York per trascorrere insieme il Capodanno 2024 lontani da occhi indiscreti in quella che potremmo definire come la città dell’amore per eccellenza.

Lì hanno visitato i punti di maggiore interesse, assaggiato la più buona pizza italiana realizzata nella grande mela (almeno a loro dire) e soprattutto si sono concessi un po’ di tempo per conoscersi meglio e approfondire il loro rapporto che al momento ricorda quello raccontato solitamente nelle commedie romantiche americane che finiscono con “e vissero per sempre felici e contenti”.

Insomma, non ci resta che augurargli una lunga vita insieme anche perché rappresentano la prima coppia lgbtq+ ad essere uscita allo scoperto in questo 2024 appena cominciato!

Paolo Stella e Jean Georges D’Orazio: i post social

