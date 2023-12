Chiara Nasti: “Un uomo sano non guarda le mie borse. Siete finti etero, i miei amici gay hanno gli attributi”

3 min. di lettura

25 anni di Napoli, Chiara Nasti è un’influencer da 2 milioni di follower, nonché moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Nel corso degli ultimi anni Nasti è stata spesso criticata per l’ostentata ricchezza e per commenti a dir poco discutibili. Ieri, giorno di santo Stefano, ha nuovamente dato spazio alle polemiche con una serie di storie Instagram presto diventate virali.

L’aver pubblicato un’immagine in famiglia al fianco di Zaccagni con una borsa Chanel in bella vista avrebbe infatti scatenato tutta una serie di commenti negativi nei suoi confronti, ed è qui che Chiara ha voluto esprimere la propria opinione. Decisamente molto personale.

“Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due cogli*ni, ormai mi hanno annoiata pure le borse) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto?”, si è domandata Nasti, per poi aggiungere: “Ma cosa più sconvolgente sono gli “uomini” (chiamiamoli così va) perché so ossessionato da ste Chanel/Hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un UOMO sano la prima cosa che gli passi in mente è porre l’attenzione sulla mia borsa tutte le volte. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge, sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare. AHAHAHAHAHA”.

Con la storia successiva Chiara ha proseguito, dando una sua personale lettura alle domande prima espresse.

“Comunque la spiegazione l’ho trovata e sempre saputa. Fate finta di essere etero e dovete scaricare questa frustrazione sulle donne. Vi nascondete dietro ste povere ragazze con la scusa “sono fidanzato”. Ma secondo voi non l’abbiamo ancora capito?”. “Venite a insultare pesantemente le donne. A pro di che? Perché? Qual è il motivo? Perché fare il commento dicendo ‘sei tutta finta’, ‘ostenti le borse’, ‘cose che compra tuo marito’? Che commenti da vero uomo so?”.

A questo punto Chiara ha messo le mani avanti, anticipando di netto chi avrebbe potuto accusarla di omofobia.

“E non mi si venga a usare scusa dell’omofobia proprio a me, che tutti i miei amici sono gay. Ma sono amici gay con gli attributi sotto! Gay che commenti del genere se li sognano e li vedono allo stesso modo mio. La pensiamo uguale. Siete una vergogna, prendete coraggio e fate quello che vi sentite di fare, piuttosto che insultare le ragazze. Si vede dalle vostre facce che siete angosciati e provate senso verso le donne con questi commenti”.

Gli amici omosessuali di Chiara Nasti, in conclusione, quelle borse le venerebbero in quanto gay, ma con gli attributi a differenza di tutti quei maschi poco sani che fingerebbero di essere etero per poi vomitare le proprie frustazioni sugli scatti social della moglie di Zaccagni.

Nelle storie successive Chiara ha pubblicato anche alcuni commenti di questi uomini che hanno osato criticarla per l’ostentazione delle borse, sottolineando come “se mio marito facesse un commento del genere penso che lo lascerei. Se scrivesse queste cose sarebbe scioccante cioè piuttosto guarda la figa che c’è in foto e non la borsa preferisco”.

