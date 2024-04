Belve, Alessandro Borghi: “Ossessionato dal sesso, mai andato a letto con un uomo ma mai dire mai” (VIDEO)

< 1 min. di lettura

Una 2a puntata di Belve da non perdere. Questa sera in prime time su Rai2 Francesca Fagnani intervisterà Francesca Cipriani, Fedez e Alessandro Borghi, mattatore Netflix con la chiacchierata serie Supersex, “biografia” televisiva di Rocco Siffredi.

Inevitabile cadere sull’argomento, da parte della conduttrice, con l’attore romano che ha confessato di essere molto affine a Rocco nei confronti del sesso.

“Eh si, me piace tanto, sono ossessionato“, ha rivelato Borghi, sorridendo. “Ma quante volte al giorno ci pensa?”, le ha chiesto Fagnani.

“Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso”. “Ma almeno uno all’ora quindi?”, ha insistito la giornalista. E lui, “sì, 100%, e in tutte le sue forme, diciamo”. Nel corso dell’intervista l’attore ha confermato anche di non aver usato protesi per le scene di full frontal. Il calco del pene di Rocco sotto forma di protesi, accuratamente realizzata, non è stato mai infatti indossata. “L’abbiamo usata scherzando tra di noi, addirittura come clava o facendo cose di scherma”.

Quel che si vede sullo schermo è tutto, ma proprio tutto di Borghi, in sostanza, con Alessandro che ha rivelato di non essersi mai innamorato di un uomo.

“No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. Spesso metto il valore dell’amicizia in un posto centrale della mia vita e spesso quella cosa mi sfugge. L’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so”.

In Supersex abbiamo visto anche Mario Pirrello negli abiti di Franco Caracciolo, sorella Bandiera nonché grande amico di Rocco Siffredi. Nella 3a puntata di Belve ci saranno tre donne come ospiti, ovvero Simona Ventura, Marcella Bella e Ilenia Pastorelli.

