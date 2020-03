La finestra di fronte, 17 anni fa Ferzan Ozpetek trionfava ai David di Donatello

Nella filmografia di Ferzan Ozpetek La finestra di fronte è stato un film spartiacque. Due anni dopo Le fate ignoranti, che l’aveva fatto conoscere al grande pubblico, il regista turco aveva bisogno di conferme e le trovò grazie a questo film, la sua quarta fatica, che uscì a fine febbraio nelle sale d’Italia, incassando 10 milioni e mezzo di euro. Il suo maggior successo di pubblico ma anche di critica. Il 9 aprile del 2003, infatti, La finestra di fronte sbanca i David di Donatello, vincendone 5 su 12 nomination.

Miglior film, battendo Ricordati di Me, L’ora di religione, L’imbalsamatore e Respiro, miglior attrice protagonista (Giovanna Mezzogiorno), miglior attore protagonista (il gigantesco Massimo Girotti), miglior colonna sonora e il David Giovani. A battere Ozpetek tra i migliori registi, sorprendentemente, Pupi Avati con Il cuore altrove, mentre Matteo Garrone, Massimo Gaudioso e Ugo Chiti lo sconfissero allo script grazie alla sceneggiatura del folgorante L’imbalsamatore.

Protagonista de La finestra di Fronte è Giovanna, sposata con Filippo da nove anni e mamma di due bambini. Giovanna, insoddisfatta del proprio lavoro, è contabile in una polleria industriale, mentre Filippo si accontenta di lavoretti a breve termine e non riesce a trovare un impiego fisso e soddisfacente. Tra i bambini e il lavoro, qualche visita all’amica Eminè, Giovanna trascorre infelicemente una vita che immaginava diversa. Di sera, prima di andare a dormire, per pochi istanti con la luce spenta, fuma e scruta la finestra dell’appartamento di fronte, dove vive un giovane e attraente sconosciuto, interpretato da Raoul Bova. Un giorno Giovanna e Filippo si imbattono in un uomo sconosciuto, perso nel centro di Roma, senza memoria né documenti. Sarà lui, con gli strani ricordi che lo perseguitano, a spezzare la rigidità della vita quotidiana di Giovanna, trascinata dalla voglia di cambiamento.