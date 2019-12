Star Wars IX, J.J. Abrams difende il bacio lesbo: “Non volevo fosse goffo”

Ha suscitato più polemiche che apprezzamenti persino all’interno della comunità LGBT, il primo storico bacio gay nella storia di Star Wars. Nel nono capitolo della saga, da una settimana in sala, si vede infatti sullo sfondo della scena finale, tra due personaggi assolutamente ininfluenti ai fini della trama, un bacio tra due donne della Resistenza. Rapido, rapidissimo, a tal punto dall’essere sfuggito persino alla censura cinese, che non l’ha tagliato dal montaggio finale

Ebbene J.J Abrams ha difeso la sua scelta, via MovieZine.

La vedevo come una scena di celebrazione, e mi è sembrata un’opportunità il poterla mostrare – senza che fosse goffa o troppo rumorosa – vederla era come se fosse una specie di parte dell’intera esperienza. Tutte le coppie vivono un momento d’insieme, che diceva esplicitamente come nella galassia di Star Wars siano tutti i benvenuti. Non importa quale sia la tua preferenza sessuale, non importa quale sia la tua razza / specie, che tu sia organico o sintetico, Star Wars è per tutti e sapendo che non c’era mai stata una rappresentazione del genere, dimostra come Star Wars sia per tutti noi.