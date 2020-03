The New Mutants, confermata la prima storia d’amore LGBT in un film dell’Universo X-Men

Dopo anni di travagliata produzione, l’atteso The New Mutants, spin-off degli X-Men, è finalmente pronto all’uscita in sala. Diretto da Josh Boone, il cinecomic è stato girato addirittura nel 2017, con una prima uscita datata 2018. Poi, a pioggia, si sono susseguite date su date, tra mitologici e recentemente smentiti reshoots, problemi al montaggio, produttivi e quant’altro. Ora, finalmente, ad aprile The New Mutants sarà realtà, con gli analisti che prevedono funesti incassi, mentre Maisie Williams, celebre volto di Game of Thrones, ha in qualche modo confermato la sottotrama LGBT presente nella pellicola.

Sin dai primi trailer del 2018 era venuta a galla l’opzione di una storia d’amore lesbica tra i personaggi di Rahne Sinclair / Wolfsbane (Williams) e Dani / Moonstar, interpretata da Blu Hunt. Maisie ne ha per la prima volta parlato apertamente, via Entertainment Weekly: “nei fumetti Rahne e Dani hanno una connessione telepatica, che volevamo estendere nel film. Se possono realmente capirsi a vicenda da quel punto di vista, allora probabilmente si finirebbe per innamorarsi della persona con cui ha un legame. Non è propriamente una storia su questi due personaggi che imparano a conoscere la loro sessualità. Non è incentrato su questo e non lo etichettano necessariamente. Nessun altro lo fa e nessuno lo mette davvero in discussione.”