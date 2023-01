Non è mai troppo tardi, i più famosi coming out vip dopo i 40 anni

Non è mai troppo tardi per fare coming out. Non esiste il manuale perfetto per dichiarare pubblicamente il proprio orientamento sessuale e/o identità di genere, con tempistiche che necessariamente variano da persona a persona. Negli ultimi anni abbiamo visto sempre più 20enni dichiarare la propria fluidità, abbattendo lo stigma del coming out ancora oggi presente in alcuni ambienti professionali, vedi musica, sport e cinema, ma anche diversi over40 hanno trovato la forza e il coraggio di dichiararsi, mettendo un punto ad anni di mezze verità, di interviste con il silenziatore, di storie d’amore fasulle create ad arte per sviare l’opinione pubblica.

Ne abbiamo raccolti alcuni, italiani e stranieri, per ribadire ancora una volta che no, non è mai troppo tardi per fare coming out.