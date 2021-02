Corea del Sud: la censura tv di Bohemian Rhapsody scatena una ‘campagna di baci’ su YouTube

2 minuti di lettura

La scorsa settimana la rete televisiva sudcoreana SBS ha censurato alcune parti di Bohemian Rhapsody, il film che racconta la straordinaria vita di Freddie Mercury, frontman dei Queen. Attraverso dei tagli, delle sfocature e modifiche alla pellicola, l’emittente televisiva ha voluto eliminare quelle parti che “avrebbero messo in imbarazzo” alcune persone durante la visione del film.

Questo ha scatenato una vera protesta, sia in Corea del Sud che nel resto del mondo. Kim e Backpack, due youtuber celebri nel Paese che gestiscono il canale televisivo Mango Couple, hanno così deciso di avviare la #BohemianKissChallenge. Per partecipare alla campagna basta semplicemente riprendervi mentre baciato il vostro compagno o un’altra persone dello stesso sesso, e caricare il video con l’hahstag della campagna.

La risposta alla censura di Bohemian Rhapsody

Backpack, uno dei promotori, ha detto: “Non importa che tipo di bacio sia. Pubblica solo la foto o il video di te che baci una persona, e non importa se non siete davvero una coppia“.

La campagna per la censura di Bohemian Rhapsody sta prendendo sempre più piede, solo il video di Kim e Backpack che si baciano e che ha dato il via alla challenge è stato visualizzato decine di migliaia di volte. Nella foto di Instagram in cui c’è l’immagine del bacio, i due youtuber hanno scritto:

Ecco il bacio per combattere i pregiudizi e la censura dei gay in Corea dopo la rimozione delle scene di sessualità e bacio gay di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody trasmesso da SBS. Dia e Dinnerguri stanno partecipando alla sfida del bacio!

Il film di Bohemian Rapsody era già stato censurato in alcuni Paesi. In realtà, il film stesso non affronta “troppo” apertamente l’omosessualità di Freddie Mercury, dandogli un minimo spazio, senza soffermarsi troppo. Non a caso il film era anche stato messo sotto accusa in quanto sembrava che volesse nascondere il fatto che il cantato dei Queen fosse gay e sieropositivo.