Coronavirus, rinviato al 2021 il più grande party gay al mondo

La pandemia da Coronavirus è tutt’altro che passata, e prima di tornare alla normalità ci vorrà del tempo. Anche per questo motivo gli organizzatori del White Party di Palm Springs, più grande festa gay al mondo, hanno deciso di posticipare l’evento al prossimo anno. Il party si sarebbe dovuto tenere ad aprile, con ospiti Meghan Trainor e Todrick Hall e almeno 30.000 persone in pista. Dinanzi all’avanzare del Covid-19 in California l’evento era stato rinviato a ottobre, e ora, inevitabilmente, alla primavera del 2021.

Jeffrey Sanker, creatore e l’organizzatore dell’evento, ha annunciato il tutto sul sito ufficiale del festone: “Con gli imprevedibili cambiamenti nelle linee guida sanitarie che riguardano il COVID-19, che rispettiamo e stiamo prendendo sul serio, la mia più grande preoccupazione è la sicurezza dei nostri partecipanti e della gente di Palm Springs. Tenete presente che abbiamo provato tutto quanto in nostro potere per provare a produrre il nostro show con tutte le misure di sicurezza in atto, ma sfortunatamente non è possibile andare avanti, data l’imprevedibilità del COVID-19. È con grande tristezza che abbiamo deciso di posticipare il festival del White Party di quest’anno. Produciamo White Party da oltre 30 anni e non è possibile offrire l’intera esperienza White Party che meritate. Vogliamo ringraziare i nostri ospiti per la comprensione e la pazienza durante tutto questo periodo. Tutti gli attuali possessori di biglietti avranno i loro pass trasferiti automaticamente al nostro festival 2021, che si terrà dal 23 al 26 aprile.”