Crudelia, John McCrea sul live-action Disney: “Il mio è un personaggio queer”

2 minuti di lettura

C’è molta attesa nei confronti di Crudelia di Craig Gillespie, live-action Disney in uscita il 26 maggio al cinema e dal 28 maggio su Disney+ con Accesso VIP (che richiede un abbonamento attivo e un pagamento aggiuntivo). In attesa della nostra recensione in anteprima, in uscita proprio il 26 maggio, è John McCrea ad annunciare oggi una verità rivoluzionaria per un titolo Disney live-action, trainato dai due premi Oscar Emma Stone ed Emma Thompson.

Intervistato da Attitude, il giovane McCrea ha parlato del suo Artie, proprietario di un negozio di abbigliamento vintage di Portobello Road, che entra nella vita di Estella/Crudelia in un momento cruciale. Personaggio, ha dichiarato l’attore, ufficialmente queer. “Dipende a chi lo stai chiedendo, suppongo – ma per me sì, è ufficiale: è queer. Ma non lo vediamo innamorarsi, non c’è alcun aspetto sociale legato al personaggio. Ma il suo stile di vita è favoloso, ama la sua vita ed è stato così divertente interpretarlo”.

Alla domanda se il personaggio fosse originariamente scritto come queer, John ha risposto: “In una delle sceneggiature originali era una drag queen, quindi penso che sia sempre stato inteso come rappresentante queer, suppongo, o in qualche modo un membro della comunità LGBTQ. Immagino che sia sempre stato così”.

John, gay dichiarato nella vita reale, si è detto orgoglioso di simile rappresentazione cinematografica: “Se avessi avuto un personaggio cresciuto in quel modo da guardare sullo schermo me ne sarei innamorato. Anche grazie all’idea che sta bene con sè stesso, è molto felice e ha una vera sete di vita. Queste sono cose che avrei trovato così eccitanti. Vive secondo le sue regole. Una frase meravigliosa che dice è: “Quando ti dicono che sei “normale” è l’insulto più duro da sopportare. E a me nessuno l’ha mai detto”. Una mentalità meravigliosa!”.

Le parole di John seguono quanto più volte annunciato dal capo della Disney Bob Chapek, che ha confermato l’imminente “maggiore impegno” della Disney nei confronti della rappresentanza LGBTQ. L’Artie interpretato da John McCrea (in Italia doppiato da Damiano dei Maneskin nel momento in cui deve cantare “I Wanna Be Your Dog” degli Stooges) segue il primo “momento esclusivamente gay” della Disney visto nel live-action de La Bella e la Bestia, con il personaggio di LeTont che balla con un altro uomo sul finale.

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar® Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella.