Michael, Colman Domingo sarà il padre di Michael Jackson nel biopic sul Re del Pop

2 min. di lettura

Il momento d’oro di Colman Domingo, arrivato all’età di 54 anni. Primo attore dichiaratamente gay candidato agli Oscar dopo 25 anni d’attesa grazie a Rustin, Domingo, già Premio Emmy per il suo Alì in Euphoria, sarà il padre di Michael Jackson nel biopic dedicato al Re del pop. Atteso al cinema con il musical de Il Colore Viola, Colman ha fatto suo l’ambitissimo ruolo di Joe Jackson nel film diretto da Antoine Fuqua, “Michael”, in uscita il 18 aprile 2025.

Ad interpretare Michael sarà il nipote reale di Jackson, Jaafar, figlio di Jermaine Jackson, mentre Juliano Krue Valdi, 9 anni, interpreterà il cantante da bambino.

“Sono entusiasta di far parte di un film che andrà ad esplorare sia l’anima complicata del leggendario Michael Jackson sia il suo impatto sulla musica e sulla cultura come icona globale. Non solo ho la fortuna di avere un personaggio ricco, complesso e imperfetto da interpretare in Joe Jackson, ma ho anche un posto in prima fila per l’incredibile trasformazione di Jaafar”, ha commentato Colman Domingo, dal 2014 felicemente sposato con Raúl Domingo.

Un ruolo difficile quanto complicato quello conquistato da Colman, perché Joe Jackson è sempre stata una figura controversa, accusato di abusi mentali e fisici ai danni di un Michael adolescente. L’uomo di fatto inventò i Jackson 5, costruendo un impero. Oltre alla nomination agli Oscar per Rustin, attivista LGBTQIA+ troppo a lungo dimenticato Domingo ha conquistato anche una candidatura ai Golden Globe, ai BAFTA, ai Critics Choice e ai SAG. Nell’adattamento musicale di Blitz Bazawule del romanzo di Alice Walker e nel film del 1985 “Il colore viola”, invece, interpreta il mostruoso “Mr”.

“Pochi attori si presentano con quella presenza e forza di volontà come Colman“, ha detto il produttore Graham King. “Siamo così fortunati ad avere un attore con il suo innegabile talento nell’interpretare Joe Jackson sullo schermo. Non potremmo essere più entusiasti di averlo con noi in questo viaggio”.

Fuqua ha aggiunto: “Colman è incredibile: si impegna per abitare profondamente i suoi personaggi e comprendere la loro vera essenza e motivazione. Sono grato di lavorare con un attore con la sua passione e capacità di interpretare i molteplici lati di Joe Jackson: un marito, un padre e un manager”.

La produzione del film è iniziata lunedì 22 gennaio. Secondo la trama ufficiale, “‘Michael’ porterà al cinema “un ritratto avvincente e onesto dell’uomo brillante ma complicato che è diventato il Re del Pop. Il film racconterà i suoi trionfi e le sue tragedie su scala epica e cinematografica: dal suo lato umano con le sue lotte personali al suo innegabile genio creativo, esemplificato dalle sue interpretazioni più iconiche. Come mai prima d’ora, il pubblico potrà sperimentare uno sguardo intimo su uno degli artisti più influenti e pionieristici che il mondo abbia mai conosciuto”.

Domingo ha recentemente prodotto il film horror “It’s What’s Inside”, presentato in anteprima al Sundance e venduto per 17 milioni di dollari a Netflix. Apparirà anche in film come “Drive-Away Dolls” di Ethan Coen e “Sing Sing” di Greg Kewdar.

Fonte: Variety

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.