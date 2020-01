Giorno della Memoria: ricordiamo l’Omocausto con la storia di Karl Gorath

Karl Gorath aveva solo 26 anni quando venne portato nel campo di Neuengamme. Il triangolo rosa cucito al petto lo classificava come prigioniero omosessuale. Poco dopo, dal campo di concentramento venne inviato in un ospedale, poiché infermiere. Scoperto dalle SS mentre aiutava dei prigionieri russi, venne quindi inviato ad Auschwitz. In tutta la sua sfortuna, ebbe un barlume di buona sorte, venendo identificato come prigioniero politico anziché omosessuale. E quindi venne internato con un diverso colore del triangolo. Ovvero quello rosso. Solo così riuscì a scampare agli esperimenti dei medici tedeschi, che “usavano” i prigionieri gay per fare ogni genere di esperimento, in particolare per trovare una cura per l’omosessualità.

Nel 1945 venne nuovamente trasferito, a Mauthausen. La sua permanenza durò poco. La guerra era ormai conclusa, e i tedeschi liberarono lui e gli altri prigionieri prima di fuggire.

Uomo libero e vittima, ma pur sempre gay

In fin di vita, Karl Gorath venne salvato in extremis, e si riprese completamente. Ma in Germania, era pur sempre un omosessuale. E finì nuovamente davanti a un giudice, secondo il Paragrafo 175. Era il 1947, e venne condannato a 5 anni di prigione.

Uscì di cella a 40 anni, dopo 7 anni in un campo di concentramento e altri 5 in prigione.