Religione e omosessualità. Come è nata la prima Chiesa cristiana aperta alla comunità LGBT

La religione o la fede, in genere, possono camminare di pari passo con il proprio orientamento sessuale anche se nella realtà le cose funzionano diversamente. La Chiesa infatti, la maggior parte delle volte, finisce per condannare le scelte del singolo individuo, in materia di sesso e sessualità, etichettando la comunità LGBT come diversi, malati e persino come sodomiti. C’è una storia però che racconta il contrario e fa capire come il dialogo, la comprensione e una visione d’insieme, possono essere gli ingredienti necessari per costruire una nuova fede e un nuovo dialogo con la religione.

La nascita della prima comunità cristiana LGBT

Risale al 1946 la nascita della prima congregazione cristiana e omosessuale ad Atlanta, in Georgia. È stato George Augustine Hyde, membro di un movimento cattolico indipendente, a fondare la Chiesa Cattolica Eucaristica, prima vera comunità cristiana aperta ai fedeli omosessuali. Tutto ebbe inizio nel 1944 quando in Grecia, il vescovo Ioannis Kazantzakis protestò per la riduzione di diversi sacerdoti in alcuni diocesi perché accusati di essere sodomiti. Diversi problemi interni alla diocesi, costrinsero il sacerdote a lasciare il paese e a trasferirsi negli Stati Uniti. Giunto ad Atlanta, conobbe George Hyde in una scuola dove il vescovo insegnava la lingua greca. Quel periodo in cui la vita dei due pionieri si intrecciò, era un momento molto particolare per la Chiesa Cattolica. Molti sacerdoti negavano la comunione a chi aveva una stile di vita definito abominevole agli occhi di Dio. Furono settimane caratterizzate da diversi scontri e, proprio per cercare di arginare il problema, il vescovo e George ne discussero per unificare i gruppi di dissidenti.

La storia di George Hyde e del vescovo Ioannis

Nacque una piccola congrega in cui, ogni settimana, ci si riuniva per discutere dei problemi legati alla fede e all’omosessualità. I due si trovarono d’accordo nel fondare una nuova comunità ecclesiale che potesse accogliere anche gay e lesbiche. Non fu facile anche perché, a fine anni ’40, essere omosessuale in Canada e negli Stati Uniti, poteva costare il carcere e il manicomio. Durante la vigilia di Natale del 1946, in un bar gay di Atlanta, si svolse la prima celebrazione della Chiesa Cattolica Eucaristica. Avvenne alla presenza di 85 persone fra etero e omosessuali.