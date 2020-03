Un uomo solo di Christopher Isherwood, la recensione del romanzo poi diventato film grazie a Tom Ford

Non solo film a tematica LGBT in streaming (ecco i nostri consigli Netflix e Amazon), ma anche libri. Grandi classici letterari da riscoprire insieme ai tempi della quarantena, costretti in casa. Iniziamo oggi questa (ri)lettura collettiva con Un uomo solo di Christopher Isherwood, in Italia edito da Adelphi.

Capolavoro sulla perdita dell’amore e sulla sopportazione della solitudine pubblicato nel 1964, Un uomo solo di Christopher Isherwood è assolutamente un must have in una biblioteca lgbt. Il suo protagonista è entrato a ragione nel mito della letteratura rainbow: George Falconer, azzimato professore universitario californiano di mezz’età che negli anni ’50 perde in un incidente stradale l’amore di una vita, Jim, con cui conviveva. Ma deve continuare come nulla fosse, anche perché non è nemmeno invitato al funerale dell’amato. Così, rispettando un doloroso rituale quotidiano che appare sempre più vuoto a causa dell’assenza assordante di Jim, si reca a scuola, evita i vicini, le telefonate della migliore amica Charlotte con cui ha condiviso tutto, persino il talamo molto tempo prima, esce dalla splendida casa il cui arredamento invaso dai libri, una volta adorati, è diventato di colpo un accumulo opprimente di oggetti inutili.

Profonda riflessione sul senso di un legame sentimentale, Un uomo solo non ha nulla di melò che lo possa associare a certo patetismo di matrice televisiva ma al contrario è una lucida presa di coscienza di un tentativo di ritorno alla vita dopo una separazione definitiva. A scuola George tiene una lezione appassionata su Aldous Huxley, sull’emarginazione e l’esclusione trattate nei suoi libri, e sembra rinascere per un momento. Anche l’interesse per il professore di un giovane studente, l’affascinante Kenny, per motivi inizialmente accademici ma non solo, sembra riportare George alla vita. Ma farà presto capolino la consapevolezza che forse è troppo tardi anche solo per toccare il corpo atletico di Kenny.