Amore e trasgressione: le foto del matrimonio di una coppia gay ti stupiranno

Asie, emozioni, sentimenti, un pizzico di paura. Queste sono le sensazioni che prova lo sposo, poco prima di ufficializzare la sua unione. Queste stesse sensazioni devono essere catturati dal fotografo. Ed è quello che ha fatto Daniele Vertelli, professionista nel campo dei matrimoni. E non manca anche un po’ di trasgressione.

E grazie alle foto che ha immortalato l’unione civile di una coppia gay, ha vinto il premio di WPPI. Si tratta di una fiera fotografica che si tiene a Las Vegas. E’ la più importante al mondo, e prevede 4 premi. Daniele, con le foto di Thibaud e Antonio, la coppia che si è sposata tra i trulli di Alberobello, si è aggiudicato la vittoria per la categoria album multiple Photographer e il premio del miglior album di tutto il grand award. Non era mai successo prima per un album di una coppia gay.

A rendere queste foto diverse dalle altre candidate, un pizzico di trasgressione, che dato uno stile originale a tutto l’album.

Per sapere tutto su Daniele Vertelli: Sito ufficiale