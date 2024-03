Celeste e Giulio nuova coppia di campioni di 100% Italia

2 min. di lettura

6 mesi dopo i ripetuti trionfi di Dario e Giorgio, campionissimi riusciti a vincere ben 95.000 euro tra maggio e settembre, 100% Italia su Tv8 ha riabbracciato una nuova coppia di ragazzi. Perchè se su Rai1, con la nuova edizione di Affari Tuoi firmata Amadeus, non si sono ancora mai visti due fidanzati dello stesso sesso, in casa della concorrenza non si sono fatti alcun tipo di problema sul fronte dei casting. Nella puntata di ieri si sono infatti affacciati due nuovi campioni, Celeste e Giulio.

Innamorati da 5 anni, i due vivono a Firenze e sognano di dar forma al loro nido famigliare ristrutturando un casale vista al mare, in stile “Fate Ignoranti, Mine Vaganti, con tanti ospiti“, puntando magari ad una ricca vincita nel game show di Tv8. In ogni puntata di 100% Italia, condotto da Nicola Savino, due coppie di concorrenti (amici, parenti, fidanzati, colleghi di lavoro ecc.) devono provare a rispondere a varie domande basate su sondaggi posti al campione di cento persone presenti in studio, per provare così vincere il montepremi finale nel corso di quattro manches.

Arrivati fino al gioco finale, Celeste e Giulio hanno corso per 40.000 euro, poi dimezzati a 20.000 ed infine persi a causa di un solo abbinamento mancato. Alla parola ‘sera’ loro hanno collegato ‘cena’, mentre la maggior parte del pubblico aveva pensato a ‘tramonto’.

Ma già stasera Celeste e Giulio potranno tornare a giocare, provando a rifarsi con gli interessi, seguendo magari la scia vincente di Dario e Giorgio, campionissimi per 12 puntate e arrivati a sfiorare i 100.000 euro di montepremi.

