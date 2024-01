2 min. di lettura

Prima uscita di coppia a Milano per il content creator, attore e scrittore Paolo Stella e il fidanzato Jean-Georges D’Orazio che nelle ultime ore sono apparsi più affiatati che mai agli eventi della Milano Fashion Week Uomo. I due, infatti, dopo aver annunciato la loro relazione prima in famiglia, in occasione delle festività natalizie, e poi sui social ai fan, ora vivono il loro amore alla luce del sole.

Baci, abbracci, carezze, risate, cene con gli amici e tanti viaggi: sono queste le immagini che Paolo e Jean-Georges condividono ogni giorno sui loro profili social da cui si può evincere la forte passione che li lega e il grande amore che sta nascendo nei loro cuori.

Lo dimostrano anche alcuni scatti rubati proprio durante la Milano Fashion Week, alla sfilata di MSGM tenutasi nel mezzanino della fermata della metropolitana di Porta Venezia lo scorso 13 gennaio.

Paolo Stella e Jean-Georges D’Orazio, prima uscita insieme a Milano

Paolo Stella e Jean-Georges D’Orazio si sono presentati all’evento, mano nella mano, pronti per vivere questa nuova avventura insieme.

“Il primo show insieme“, ha scritto Stella su Instagram che già da tempo non nasconde più tutta la sua felicità nell’aver trovato un uomo che lo fa sentire amato e che gli ha arricchito le giornate. Dal primo incontro a Parigi al viaggio a New York, passando per le diverse tappe a Milano, i due ormai sono inseparabili e si stanno godendo il momento.

Proprio per questo motivo, gli scatti re-postati dallo stesso Stella sui social, li mostrano in perfetta sintonia mentre si baciano apertamente in pubblico, si sfiorano le mani e si godono le sfilate e gli eventi della Fashion Week Uomo come una vera e propria coppia. E d’altronde, non potrebbe essere altrimenti. La loro storia, infatti, ricorda quelle raccontate dalle grandi commedie romantiche americane e – da ciò che vediamo – ha tutte le caratteristiche per finire con il “vissero per sempre felici e contenti”.

Insomma, prima uscita superata per Paolo Stella e Jean-Georges D’Orazio che ora sono pronti per vivere fianco a fianco la loro vita tra Milano e Parigi.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.