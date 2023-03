DC Pride 2023: annunciate le copertine dei nuovi fumetti in uscita per il Pride Month

0:00 Ascolta l'articolo

È quasi tempo di Pride e anche i business si preparano a tingersi di arcobaleno, chi in modo più commerciale e chi meno. Non manca all’appello il mondo dei fumetti che, come abbiamo raccontato a più riprese, negli ultimi tempi si è aperto alle tematiche LGBTQIA+. La casa DC Comics, allora, è appena entrata a gamba tesa nel conto alla rovescia, svelando il piano editoriale e le nuove copertine che troveremo nei numeri dedicati al Pride, in uscita tra maggio e giugno.

DC Pride 2023 è pronto a tornare con le consuete e annuali antologie dedicate ai personaggi LGBTQIA+ dei propri fumetti, insieme a nuovi numeri e nuove avventure che accompagneranno protagonisti e lettori in un’esplosione di superpoteri e queerness. Si inizia con DC Pride 2023 #1, l’antologia in formato Prestige che conterà 104 pagine e verrà pubblicata il 30 maggio.

Protagoniste indiscusse di queste nuove storie sono, ovviamente, Harley Quinn e Poison Ivy, che continuano la loro storia d’amore dopo essersi sposate, almeno nei fumetti, nel 2018. Ma ci saranno anche tantissimi altri personaggi, tra cui John Constantine, Tim Drake e Connor Hawke, Circuit Braker e le pagine pin-up. Il fumetto antologico includerà anche un’anteprima inedita di cinque pagine della nuova serie Dreamer.

DC Pride 2023, tuttavia, ha deciso quest’anno di pensare in grande. Accanto alla classica antologia, infatti, verranno pubblicati altri due volumi che davvero non possono mancare nelle collezioni dellə appassionatə.

Da una collaborazione tra DK e Warner Bros, il 16 maggio uscirà The DC Book of Pride, un volume a copertina rigida che, come in un’enciclopedia, delinea il profilo dei 50 personaggi LGBTQIA+ creati da DC più amati.

Con un occhio anche al passato e in vena di celebrazioni, infine, sarà disponibile dal 13 giugno un’edizione molto speciale: DC Pride: Through the Years #1. Il fumetto di circa 80 pagine conterrà tre fumetti fuori stampa e quattro nuove versioni per ripercorre oltre trent’anni di storie e personaggi LGBTQIA+, alcune delle quali finite nel dimenticatoio e oggi rimesse a nuovo.

Oltre alle serie di fumetti che continuano tutto l’anno e su cui verranno messe in evidenza le copertine con varianti a tema Pride (da Steelworks a Spirit World, passando per Superman, Poison Ivy e Harley Quinn), DC Comics ha deciso di festeggiare in grande il Pride 2023, con regali, sorprese e novità, che non sono ancora finite. Questo è solo l’inizio!



