Tommy Dorfman alla regia del live action di Laura Dean continua a lasciarmi, graphic novel queer

2 min. di lettura

Ex volto di Tredici, Tommy Dorfman dirigerà l’adattamento live-action della graphic novel di Mariko Tamaki “Laura Dean continua a lasciarmi“, in Italia edita da Bao Publishing. A darne notizia Deadline.

La Wildling Pictures e la MXN Entertainment coprodurranno la commedia romantica. Anche Dorfman sarà collegata tramite la propria società di produzione Down The Line Productions, mentre Tamaki sta scrivendo la sceneggiatura.

Protagonista della graphic novel è Laura Dean, la più popolare liceale della scuola che scrive a una rubrica di consigli d’amore perché la sua fidanzata, che è la ragazza più bella della scuola, continua a lasciarla. La storia, dolce e delicata, della guarigione da un amore tossico che coincide con la realizzazione da parte della protagonista del fatto che c’è tutto un mondo intorno a lei, e che lo ha ignorato fin troppo a lungo.

La graphic novel di Tamaki è stata nominata dal Times di Londra come una tra le 100 migliori young adult. Tamaki ha lavorato per Marvel e DC Comics ed è attualmente story editor esecutivo per la serie Monarch: Legacy of Monsters di Apple TV+.

Dorfman, che ha interpretato Ryan Shaver nella serie Netflix 13 Reasons Why prima di fare coming out come donna trans, sarà al suo secondo film da regista. Tommy è infatti in post-produzione con il suo film d’esordio, I Wish You All the Best con Cole Sprouse, Alexandra Dadario, Lena Dunham e Corey Fogelmanis. I produttori di Laura Dean Keeps Breaking Up with Me sono Matt Code, Mason Novick e Michelle Knudsen, con Natalie Urquhart e Julie Strifler coproduttori e Charlotte Lytle èproduttrice associata.

“L’adattamento della sceneggiatura di Mariko è altrettanto rivoluzionario quanto la sua commovente graphic novel”, ha affermato Dorfman. “Questo film è come un figlio nato dall’amore tra John Hughes e Jamie Babbett, con una prospettiva fresca e onesta sull’amore e sulla famiglia queer. Leggendo la sceneggiatura per la prima volta sono stata trasportata nel mondo stratificato che ha creato e non vedo l’ora di dare vita a questa storia affinché tutti possano godersela”.

Wildling’s Code ha descritto il progetto come un film “che ricorda un classico del liceo di John Hughes, aggiornato con un’esperienza queer autentica e contemporanea”.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.