Grecia, la Chiesa Ortodossa minaccia di scomunicare i parlamentari che hanno votato per il matrimonio egualitario

Con il parere favorevole del Parlamento lo scorso 15 febbraio, la Grecia ha ufficialmente legalizzato il matrimonio egualitario e il diritto all’adozione per le coppie omosessuali sposate – rendendo l’Italia l’ultimo paese dell’Europa occidentale a non disporre di tali tutele.

Tramite una protesta nel cuore di Atene a pochi giorni dal voto, la Chiesa Ortodossa e la destra ultraconservatrice avevano già manifestato la propria posizione avversa al disegno di legge progressista – comunque passato con 176 voti favorevoli su 254.

Un risultato che sembra non essere andato giù ad alcuni tra gli esponenti ortodossi più integralisti, che oggi minacciano la scomunica verso i “parlamentari immorali” che hanno contribuito alla “demoniaca” decisione di approvare il disegno di legge proposto dal primo ministro Kyriakos Mītsotakīs.

“La nostra chiesa è sotto assedio – scrive in un comunicato il Vescovo Ambrosios di Kalavryta , già noto per le sue posizioni estremiste quando, durante la pandemia, aveva definito i vaccini un’”opera del diavolo” – Dovrebbe essere indetta una rivoluzione contro tutti coloro che diluiscono la legge di Dio. Il protagonista di questo crimine morale, il primo ministro greco e i 175 deputati del parlamento greco, dovrebbero essere scomunicati”.

Una vera e propria chiamata all’ostracismo da parte delle autorità ecclesiastiche, che a Corfù hanno già reso esecutivo il provvedimento impedendo a due parlamentari – Dimitris Biagis del partito PASOK and Alexandros-Christos Avlonitis di SYRIZA – di partecipare a qualsivoglia rituale religioso, con l’accusa di aver commesso “il più disastroso errore morale e spirituale” e un’esortazione a “pentirsi per il proprio peccato”.

Secondo diversi esponenti di spicco della chiesa ortodossa, la legalizzazione del matrimonio egualitario non sarebbe altro che un cavallo di Troia per permettere alla comunità LGBTQIA+ di avanzare pretese sempre più oltraggiose fino ad arrivare allo smantellamento della famiglia tradizionale greca.

La rottura tra il governo di Mitsotakis e la chiesa ortodossa appare ormai quindi irreparabile: il Santo Sinodo, ha annunciato che la messa del 24 marzo – che segna la domenica ortodossa, uno dei giorni più sacri del calendario ortodosso orientale – non si terrà, come invece avviene da tradizione, nella cattedrale della capitale, ma in una chiesa più piccola alla quale la presidente greca, Katerina Sakellaropoulou, non è stata invitata.

Il leader spirituale greco, l’arcivescovo Ieronymos, considerato addirittura un moderato in una gerarchia ecclesiastica che aveva descritto il disegno di legge come “il male incarnato” ha anche chiarito che la Chiesa rifiuterà lo stesso giorno l’invito del presidente al tradizionale pranzo, solitamente frequentato dai leader laici e spirituali del Paese.

Ma mentre vescovi e arcivescovi si spendono in lunghi sermoni contro la libertà e la dignità della comunità LGBTQIA+, il turismo Greco si prepara invece a un boom inaspettato, grazie al fascino dei matrimoni in stile “Mamma Mia”, che tantissime coppie non vedono l’ora di celebrare in un paese finalmente consapevole dell’importanza dell’uguaglianza e dell’inclusività.

