Debra Messing augura a Donald Trump di essere stuprato in prigione: prima le critiche poi le scuse

Mitologica Grace Adler in Will and Grace, Debra Messing è andata incontro ad uno scivolone social nel criticare l’odiatissimo Donald Trump, ufficialmente sconfitto da Joe Biden alle ultime presidenziali come certificato dai grandi elettori.

L’attrice, via social, ha infatti cinguettato contro Trump, definendolo un “debole, spaventato, stupido, inetto, negligente, vendicativo, narcisista, criminale. Spero che tu possa vivere una lunga vita in prigione, dove diventerai il ​​fidanzato più popolare tra tutti i detenuti”.

Apriti cielo. Debra è stata accusata di omofobia, soprattutto da parte di quei repubblicani che non vedevono l’ora di poterla criticare. “Mi dispiace per il tweet offensivo”, si è poi scusata l’attrice dopo aver cancellato il cinguettio. “Sono stata per decenni una sostenitrice della comunità Lgbt e non intendevo in alcun modo riferirmi all’amore e all’affettività LGBT. Non è certamente il momento di cui vado più fiera e mi scuso”.

D’altronde le battutacce su prigione e omosessualità sono tristemente note, ma proprio per questo motivo sarebbe anche arrivata l’ora di farla finita. Negli ultimi anni Donald Trump ha più volte chiesto che Debra Messing venisse “buttata fuori dalla tv“, con l’attrice sempre aspramente critica nei suoi confronti.