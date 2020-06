Donare il sangue da parte delle persone LGBT: la situazione in Italia e negli altri Paesi

Negli ultimi mesi di Covid 19, si è parlato molto della donazione di sangue per le persone omosessuali e bisessuali. Nel dettaglio, ci si riferiva al plasma delle persone guarite dal Coronavirus, che disponevano degli anticorpi per curare i malati, e alla carenza di sangue che si stava allargando per il lockdown e la paura dei donatori a muoversi.

La protesta è nata negli Stati Uniti d’America, dove l’FDA alla fine ha diminuito l’astinenza sessuale per le persone omosessuali da un anno a tre mesi. Un mezzo passo in avanti, per la verità, ma meglio di niente. Si è aggiunto poi il Brasile, in cui la Corte Suprema ha eliminato completamente il divieto. Stessa decisione da parte dell’Ungheria. Sempre ad aprile, è arrivata la riduzione a 3 mesi anche dall’Australia.

L’attore Yuval David: se sei gay, non accettano il tuo sangue. “E’ il protocollo”

Yuval David è un attore gay che ad aprile ha preso il Covid 19. Dopo il periodo di malattia, avrebbe voluto donare il sangue, ma la risposta è stata no. Il motivo? E’ omosessuale.

Ho portato una copia dei documenti che dimostrano che sono sano. Ma ho detto “Sono gay”. E pensavo che forse la loro politica fosse cambiata o che non avrebbe avuto importanza. Ma devono seguire le normative FDA e AADB, quindi mi hanno detto che non potevano accettare il mio sangue. E ho detto: “E se ti dicessi che faccio sesso con le donne?” L’infermiera mi ha risposto: “Allora potrei accettare il tuo sangue”.

La storia di Yuval è solo una di tante. Esperienze simili si sono registrate spesso in questo periodo. La colpa è dello stigma che marchia i gay come una categoria a rischio, amanti del sesso non protetto.

La situazione in Italia

Se le persone LGBT in Italia possono donare il sangue liberamente e senza restrizione, dobbiamo ringraziare il ministro UmbertoVeronesi (dal 2000 al 2001 con il Governo Amato, oltre a essere stato un celebre oncologo).