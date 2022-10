7 min. di lettura

Sei una persona HIV negativa e ti stai chiedendo quali sono i centri dove fare la PrEP in Italia? Qui di seguito, dopo aver dato alcune fondamentali risposte a dubbi frequenti sulla profilassi pre-esposizione da HIV, elenchiamo i servizi specifici presenti nelle diverse regioni italiane per ottenere la prescrizione della PrEP e gli esami di controllo. Questi servizi sono generalmente attivi nelle principali città: se, scorrendoli, ti accorgi della mancanza di alcuni centri, scrivici nei commenti sotto questo articolo oppure via mail a redazione@gay.it.

Prosegui ora nella lettura. Per un approfondimento sulla profilassi da pre-esposizione, ti invitiamo a leggere anche questo nostro contenuto: PrEP. Proteggersi dall’Hiv oltre al preservativo.

In questo articolo 1 La PrEP per HIV è solo per determinate persone?

2 A cosa serve la PrEP se c’è già il preservativo a proteggere?

3 Cosa significa “negativo in PrEP?

4 Quanto costa la PrEP?

5 Dove prendere la PreP in Italia? 5.1 Abruzzo: dove fare la PrEP 5.1.1 TERAMO 5.2 Calabria: dove prendere la PrEP 5.2.1 CATANZARO 5.2.2 COSENZA 5.2.3 REGGIO CALABRIA 5.3 Campania: dove si prende la PrEP 5.3.1 BENEVENTO 5.3.2 CASERTA 5.3.3 NAPOLI 5.4 PreP in Emilia Romagna 5.4.1 BOLOGNA 5.4.2 FERRARA 5.4.3 IMOLA 5.4.4 MODENA 5.4.5 PARMA 5.4.6 PIACENZA 5.4.7 RAVENNA 5.4.8 REGGIO EMILIA 5.4.9 RIMINI 5.5 Friuli Venezia Giulia: dove prendere la PreP 5.5.1 GORIZIA 5.5.2 TRIESTE 5.5.3 UDINE 5.6 Lazio: dove fare la PreP 5.6.1 LATINA 5.6.2 Dove fare la PreP a ROMA 5.7 Dove si prende la PreP in Liguria 5.7.1 GENOVA 5.8 Lombardia: dove fare la PreP 5.8.1 BERGAMO 5.8.2 BRESCIA 5.8.3 MANTOVA 5.8.4 MILANO: dove fare la PreP 5.8.5 MONZA 5.9 Marche: dove faccio la PreP 5.10 Piemonte: dove prendere la PreP 5.10.1 NOVARA 5.10.2 TORINO – SSD



La PrEP per HIV è solo per determinate persone?

No, la PrEP protegge dall’HIV tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Sfatiamo, quindi, un luogo comune che vuole la PrEP adatta solo a maschi gay. Non è così, seppure le statistiche attuali ci indichino che ad utilizzare la profilassi pre-esposizione da HIV siano prevalentemente maschi gay e bisex.

La PrEP è uno strumento di prevenzione fondamentale anche per persone cisgender con vagina, persone transgender e non binary.

A cosa serve la PrEP se c’è già il preservativo a proteggere?

Se il condom fosse l’unico metodo di prevenzione, non sarebbero ancora così tante in Italia le diagnosi da HIV.

La PrEP (che, se presa nel modo giusto, ha un’efficacia altissima e paragonabile al preservativo sul lungo periodo) è uno strumento fondamentale, ad esempio, nel caso il preservativo si rompa oppure si viva una relazione violenta dove è praticamente impossibile per la persona negoziare l’uso del condom.

L’utilizzo della PreP viene fatto solitamente da chi fa sex work e da chi prevede di avere moltə partner (ad esempio, in vacanza), ma la terapia può essere utile anche a chi ha pochi rapporti e li vuole vivere con più tranquillità: basta, infatti, un singolo rapporto a rischio per prendere l’HIV.

La PrEP diventa non necessaria soltanto in un caso: se si hanno esclusivamente rapporti sessuali con una persona HIV positiva che è in terapia antiretrovirale efficace (ovvero con viremia non rilevabile da almeno 6 mesi). Questa situazione, chiamata TasP (“Treatement as Prevention”, ovvero Terapia Come Prevenzione) azzera il rischio di trasmissione da HIV.

Cosa significa “negativo in PrEP?

Ti sarà capitato di leggere, magari sulle app di incontri, la formula “negativo in PreP”. Il significato è il seguente: “negativo” significa che il test è negativo all’HIV; “In PrEP” significa che la persona sta assumendo la Profilassi Pre Esposizione, il farmaco che protegge, appunto dall’HIV.

Quanto costa la PrEP?

Purtroppo la profilassi pre-esposizione dall’HIV non è rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ed il costo di una confezione da 30 pillole della versione generica è di circa 60 euro.

Dove prendere la PreP in Italia?

Ecco i centri dove prendere la PrEP in Italia. Ti ricordiamo di scriverci nel caso tu sia a conoscenza di altri servizi attivi non presenti in questa lista. Provvederemo ad aggiornarla costantemente. Ti invitiamo a dare un occhio anche a questo sito: https://www.prepinfo.it/chi-ti-segue/

Abruzzo: dove fare la PrEP

TERAMO

Ospedale di Teramo – Lotto 3. Eliporto Ospedale Civile, Viale della Resistenza,

Per mettersi in contatto mandare una mail a antonella.dalonzo@aslteramo.it

Calabria: dove prendere la PrEP

CATANZARO

Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Via Cortese Vinicio, 25

Manda una mail a malinfcz@libero.it oppure telefona ai seguenti numeri: 0961/883016 – 0961/883346

COSENZA

Azienda Ospedaliera di Cosenza “SS. Annunziata” – UOC Malattie Infettive e Tropicali. Via Felice Migliori, 1.

Previo contatto telefonico, si verrà ricevuti dalla Dr.ssa Giuliana Guadagnino.Numero dedicato: 0984-681.032 (Mercoledì, dalle 12.00 alle 14.00).

REGGIO CALABRIA

Grande ospedale metropolitano – Reggio Calabria. Via Giuseppe Melacrino, 21

Mandare una mail a malattieinfettive@ospedalerc.it

Campania: dove si prende la PrEP

BENEVENTO

AORN San Pio. Via dell’Angelo, 1. Padiglione Santa Teresa. Terzo piano.

Accesso diretto senza impegnativa.

Apertura dell’ambulatorio:

dal MARTEDI al GIOVEDI dalle ore 8:00 alle ore 17:00

VENERDI dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Contatti:

tel. 0824/57408 – 57280 mail: ambulatorio.prep@ao-rummo.it.

CASERTA

Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – U.O.C. Reparto Malattie Infettive. Via Ferdinando Palasciano

Giorni di apertura: giovedì dalle 16 alle 18 al 1° piano dell’U.O.C. Malattie infettive.

Manda una mail a: virosi.caserta@gmail.com,

Telefona ad uno dei seguenti numeri dell’ambulatorio: 0823.232311, 0823.232299, 0823.232296. CUP 800911818 da fisso, 0823 1761574 da cellulare.

NAPOLI

Azienda Dei Colli – Ospedale Cotugno di Napoli. Via Gaetano Quagliariello, 54

Per prendere la PreP si accede con l’impegnativa del medico di base prenotando al n. Verde CUP 800 887 086; il servizio è disponibile ogni martedì dopo le ore 12.

PreP in Emilia Romagna

BOLOGNA

Sex Check , il programma del Punto PrEP di Plus. Via San Carlo 42/C. Telefonare al 051.4211857‬ da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12/ lunedì e mercoledì dalle 18 alle 20 Mail: sexcheck@plus-aps.it Policlinico S.Orsola-Malpighi. Ambulatorio Profilassi Pre-Esposizione (PrEP). Via Giuseppe Massarenti, 9. Padiglione, 1 (Malpighi Palagi), terzo piano. Giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle ore 13 presso l’Ambulatorio n.4 (accesso diretto senza prenotazione).

FERRARA

Azienda Ospedaliero-Universitaria. Via Aldo Moro, 8.

Martedì e giovedì orario 11.00-13 .00. Per prenotare manda una mail a infohiv@ospfe.it

IMOLA

Poliambulatori C. Ambulatorio di Malattie Infettive, Via Montericco 4.

Per accedere è necessario disporre di impegnativa del medico di base che riporta richiesta di visita infettivologica.

Prenotare al 800040606. Qui vengono mostrate le due modalità di assunzione delle PREP, oltre ad essere rilasciate ricetta bianca ripetibile (farmaco a pagamento) e prescrizione di esami di controllo

MODENA

Policlino di Modena. Ambulatorio PrEP ingresso 31. Via del Pozzo, 71

Giorni:

martedì mattina dalle 11.00 alle 13.00 prime visite

giovedì 15.00 – 17.00 controlli.

Si prenota telefonicamente dal lunedi al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 al numero 059 422 2827.

PARMA

Azienda Ospedaliero-Universitaria. Viale Antonio Gramsci, 14

Giovedì: orario 14-15,30 per un totale di tre accessi a giornata.

Prenotazione telefonica al 0521-702727 oppure via mail: ambulatorioprep@ao.pr.it

PIACENZA

Ospedale “San Guglielmo da Saliceto”. Via Taverna Giuseppe, 49

Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 per 2 accessi/settimanali.

Prenotazione con impegnativa al numero 0523 303657.

RAVENNA

Ambulatori dell’U.O. di Malattie Infettive di Ravenna dell’ Ospedale S.Maria delle Croci, Viale Randi 5 .

Giorni: mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19 .

Prenotazione all’Accettazione Ambulatoriale dell’U.O. di Malattie Infettive di Ravenna dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al n° telefonico: 0544-285538.

REGGIO EMILIA

Arcispedale S. Maria Nuova. Viale Risorgimento, 80

Dal lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 11,00 all’ambulatorio “Test & Counseling”

RIMINI

Ospedale “Infermi”. Viale Luigi Settembrini, 2

Accesso diretto senza richiesta del medico di base, previo appuntamento telefonico allo 0541705366 dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì.

Friuli Venezia Giulia: dove prendere la PreP

GORIZIA

Azienda sanitaria n.2 Bassa Friulana Isontina, Centro MST via Vittorio Veneto 171 (palazzina B, piano interrato).

Responsabile PrEP Dott.ssa. Camilla Negri

Per l’appuntamento chiamare al numero 0481 592819 o mandare una mail amst.go@asugi.sanita.fvg.it

TRIESTE

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, via Giuseppe Lorenzo Gatteri 25/1 (palazzina infettivi).

Responsabile PrEP Dott.ssa. Colli.

Fissa un appuntamento al numero 040 3992882

UDINE

Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia. P.le S. Maria della Misericordia 15 (SOC Clinica di Malattie Infettive).

Telefonare al numero 0432 559355 con impegnativa per visita infettivologica.

Lazio: dove fare la PreP

LATINA

Ospedale SM Goretti – Centro Malattie Infettive, Piano Terra, Ambulatorio Pronto PrEP. Via Lucia Scaravelli.

Giorni: dal lunedì al venerdì mattina previo appuntamento.

Mandare una mail a ambulatorio.infettive@gmail.com

Dove fare la PreP a ROMA

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani”. Via Portuense, 292. Ambulatorio: piano terra dell’ospedale. Prenota l’appuntamento (gratuito e senza impegnativa) con un medico dell’Ambulatorio PrEP mandando una mail a prep@inmi.it. Seguirà prescrizione farmacologica e presa in carico. Ambulatorio di Malattie Infettive Policlinico Tor Vergata . Viale Oxford, 81. Per info scrivere a prep@ptvonline.it. È necessaria la prescrizione medica. Ambulatorio di Malattie Infettive, Fondazione Policlinico A. Gemelli . Tel 06.30154735 ( dalle 12 alle 14) email: dh.malattieinfettive@policlinicogemelli.it Policlinico Umberto I . Viale Regina Elena, 324, Manda una mail all’indirizzo prep.umberto1@gmail.com, o chiama il numero 0649970801. Nuova Villa Borghese Medical Center. Viale del Galoppatoio, 33. Prenota via mail a info@villaborghesemedicalcenter.it o al numero 063219849. Anche via Whatsapp al 3425239967

Dove si prende la PreP in Liguria

GENOVA

Ospedale Policlinico San Martino . Largo Rosanna Benzi, 10. Visite in tarda mattinata e primo pomeriggio. Per informazioni e prenotazioni mandare una mail a antonio.dibiagio@hsanmartino.it Reparto di infettivologia dell’ospedale Galliera di Genova . Mura delle Cappuccine, 14. Manda mail a: amb-malinf@galliera.it . Si può accedere direttamente senza prenotazione per un counseling infettivologico e la valutazione della PrEP.

Lombardia: dove fare la PreP

BERGAMO

ASST Ospedale Papa Giovanni XXIII – Ambulatorio MTS. Necessaria prenotazione al numero 035.2673667 nei giorni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

BRESCIA

Associazione Scientifica FdS Il Filo della Salute

Mail: info@ilfilodellasalute.it

Sito: www.ilfilodellasalute.it

Telefono: 3783030810

MANTOVA

Ospedale Carlo Poma, strada Largo Paiolo 10 – Mantova.

Accedere al Padiglione 37 del reparto Malattie Infettive, previo appuntamento telefonico (0376/201539) oppure via mail a malattieinfettive@asst-mantova.it.

Possibile prenotare anche con Anlaids Mantova (0376/363696 – 348/9748977)

MILANO: dove fare la PreP

Associazione Milano Checkpoint ,Via Giovanni Battista Pergolesi, 15, 20124 Milano MI. Accesso tramite prenotazione via mail all’indirizzo prep@milanocheckpoint.it Dipartimento di Malattie Infettive – Ospedale San Raffaele . Via Fratelli Bronzetti, 24. Tel: 02.26434180 oppure malattie.infettive@hsr.it Ospedale Niguarda . Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3. Accesso tramite prenotazione contattando il numero 02/6444.4417 oppure via mail roberto.rossotti@ospedaleniguarda.it e marco.merli@ospedaleniguarda.it Ospedale Maggiore Policlinico . Via Francesco Sforza, 35. Accesso diretto tramite prenotazione allo 02.55034770 dell’Ambulatorio di Malattie Infettive dalle 8:30 alle 16:30 giorni feriali. Chiedere un appuntamento per ambulatorio HIV con quesito valutazione PreP. ASST Santi Paolo e Carlo – Ospedale San Paolo , servizio ITS/MTS, via di Rudini 8, Ilano. Accesso libero senza appuntamento presso DH di Malattie Infettive dal lunedì al venerdì entro le 11 per counseling e screening ITS/MTS gratuito; Recapiti: malattie.infettive.hsp@asst-santipaolocarlo.it , numero di telefono 0281844656 oppure Centro unico prenotazione (CUP) Tel. numero verde 800.638.638 Ospedale Luigi Sacco. Via G.B Grassi, 74. Padiglione 56 Piano -1 Ambulatorio MST 02.39042552 moschese.davide@asst-fbf-sacco.it A Milano (Legnano) presso Ospedale Nuovo di Legnano , sito in Via Papa Giovanni Paolo II 1, Legnano (MI), 20025, settore A, 4° piano, Ambulatori di Malattie Infettive. Per prenotare la visita telefonare al numero 0331449733, disponibile tutti i giorni lavorativi dalle ore 10.00 alle ore 16.00, o all’indirizzo prep@asst-ovestmi.it con riferimento al Dott Dario Bernacchia. Utile avere con sé l’impegnativa del medico.

MONZA

Centro Infezioni Sessualmente Trasmesse-ASST Monza, Muggiò via Dante 1.

Necessario appuntamento. Per prenotare, telefonare al numero 0392337482 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00) o mandare una mail all’indirizzo testhiv@asst-monza.it specificando il motivo della richiesta.

Non è necessaria l’impegnativa del medico di base.

Marche: dove faccio la PreP

ANCONA

SOD Immunologia Clinica, Ospedali Riuniti di Ancona. Ambulatorio PrEP.

Accesso diretto senza impegnativa, previa prenotazione: 071 5964093 (chiamare dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.30).

ASCOLI PICENO

Ambulatorio di infettivologia Ospedale “G. Mazzoni”.

Prenotare la visita senza impegnativa al 0736358242.

PESARO

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, Ambulatorio PrEP (reparto malattie infettive).

Accesso diretto senza impegnativa, previa prenotazione: 0721 365503 / 365506 (chiamare dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00)

Piemonte: dove prendere la PreP

NOVARA

Ambulatorio Malattie Infettive AOU Maggiore della Carità Novara. Corso Mazzini 1828100 Novara

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00.

Necessaria impegnativa del medico curante per Prima Visita Infettivologica.

Prenotazioni tramite CUP oppure direttamente telefonando al numero 0321 3733750 dalle 14.00 alle 15.00 oppure inviando mail a infettivi.segre@maggioreosp.novara.it

TORINO – SSD

Centro multidisciplinare per la Salute Sessuale (Ce.Mu.S.S.) – via Juvarra 19 – seminterrato.

Accesso possibile esclusivamente dopo colloquio telefonico con il personale infermieristico al numero 011.5666069: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.30.

