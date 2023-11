Elton John al parlamento inglese: “Il prossimo premier faccia di più per sradicare l’aids entro il 2030”

2 min. di lettura

Sir Elton John, che da decenni raccoglie fondi per la ricerca contro l’hiv e l’aids con la sua The Elton John AIDS Foundation, ha parlato ai parlamentari britannici nella giornata di ieri, a Westminster.

Elton, 76 anni, è stato onorato dai parlamentari di tutti i partiti proprio per il suo impegno nella lotta contro l’hiv/aids, poco dopo l’annuncio del governo britannico che ha presentato un nuovo progetto pilota che offrirà test per l’hiv, l’epatite B e l’epatite C a chiunque faccia un’analisi del sangue in unità ospedaliere selezionate, comprensive di 34 pronto soccorso e 46 dipartimenti in tutta l’Inghilterra. Elton John ha parlato di “notizia davvero meravigliosa”, per poi rivolgersi direttamente ai parlamentari:

“I test devono arrivare prima alle persone, significherebbe meno trasmissione dell’hiv, meno malattie, meno morti e, secondo le stime degli economisti sanitari, 50 milioni di sterline risparmiate per il servizio sanitario nazionale”. “Chiunque vinca le prossime elezioni generali dovrà contribuire a debellare l’AIDS in tutto il mondo entro il 2030. Vi imploro a non sprecare il tempo che vi è stato assegnato in quanto leader politici”. “A partire proprio da qui, a casa nostra. Nel Regno Unito, le nuove diagnosi di hiv sono diminuite del 46% rispetto al picco del 2015. Possiamo essere il primo Paese al mondo a sconfiggere questo terribile virus. Fare la nostra parte, raggiungere l’obiettivo delle Nazioni Unite e mostrare alle altre nazioni come si fa”.

John ha sfidato chiunque dovesse vincere le prossime elezioni a fare di più, per sradicare l’hiv/aids, sia nel Regno Unito che all’estero.

“Se il governo è seriamente intenzionato a porre fine all’aids, lo invito a ripristinare completamente l’impegno del Regno Unito, ad impegnare 1,46 miliardi di sterline in questo ciclo triennale e a garantire che il Fondo globale sia completamente finanziato”.

Le parole della popstar arrivano a poche ore dalla Giornata mondiale contro l’aids, che come ogni anno si tiene il 1° dicembre. In 30 anni la Elton John AIDS Foundation ha raccolto oltre 150 milioni di dollari, utilizzati per supportare programmi di lotta e di ricerca in 55 paesi nel mondo.

Le prossime elezioni inglesi si terranno il 28 gennaio 2025, con i Laburisti che puntano al trionfo dopo 9 anni di governo Conservatore.

Il 1° dicembre è anche solitamente la data che fornisce a governi, organizzazioni non governative e individui un momento di attenzione per fare il punto sui dati dell’epidemia (qui i dati del 2022 rilasciati dall’ISS), sulle traguardi terapeutici raggiunti, su quelli di prevenzione e sulle disparità tra diverse aree del mondo.

