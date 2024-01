Positive+1, l’app di dating per persone sieropositive

All’interno dell ‘app, che viene descritta come un punto d’incontro tra Facebook e Grindr, gli utenti potranno trovare materiale didattico, dettagli sui farmaci, reti di supporto locali e collegamenti con professionisti. “Le persone con l’hiv sperimentano lo stigma a causa di stereotipi obsoleti e disinformazione”, ha affermato in una nota David Vaughn, consulente del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, sieropositivo dal 2004. “Tutto ciò può spesso portare le persone con l’hiv a sentirsi isolate e a sperimentare una salute mentale peggiore. Positive+1 è una gradita aggiunta, poiché consente alle persone con l’hiv di connettersi con coloro che condividono esperienze simili. Spero che l’app sia il catalizzatore di molte amicizie e uno spazio in cui le persone potranno cercare consigli e incoraggiamento per mantenersi in salute”.

L’app è stata ideata da Christian Mercer-Hall, giovane papà gay del Regno Unito che si è buttato in questa avventura chiamata Postiive+1 dopo che il suo studio di tatuaggi ha preso fuoco. “Sembra surreale dire che siamo finalmente in line”, ha confessato Mercer-Hall. “Ci è voluto quasi un decennio per realizzarla e sono estremamente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto. Una risorsa come Positive+1 farà la differenza per così tante persone, su così tanti livelli”.