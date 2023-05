0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Alessandra Mele è una delle artiste più vicine alla vittoria di questa edizione dell’Eurovision 2023. La sua canzone Queen of Kings, infatti, in pochissimo tempo è diventata virale sui social e ha già scalato tutte le classifiche europee.

D’altronde, la rappresentante della Norvegia, con questo brano ha voluto celebrare il potere delle donne e, al tempo stesso, quello di ogni persona, sottolineando l’importanza di sentirsi a proprio agio con se stessi, valorizzando l’autenticità e l’unicità di ognuno di noi.

Un messaggio importante che Alessandra Mele ha ribadito anche in una recente intervista rilasciata a Eurovisionfun, Apostolos Boiannos e Stella Gialetzi, nella quale ha parlato apertamente anche della sua bisessualità e di quanto questo fosse per lei un problema quando viveva in Italia, e più precisamente a Pietra Ligure, un piccolo Paese della provincia di Savona in Liguria.

“Questa canzone mostra il potere delle donne, ma anche il potere di tutte le persone, su quanto sia importante sentirsi se stessi. Sono bisessuale e quando vivevo in Italia dovevo nascondere chi ero perché alcuni dei miei amici e parenti non lo avrebbero approvato. Quindi penso che sia importante accettare chi siamo, senza preoccuparci dell’opinione degli altri, così come accettare che ci sono anche brutti momenti nella vita da cui diventiamo più forti!“

Parole importanti che ancora una volta mettono in cattiva luce il nostro Paese che, come effettivamente vi raccontiamo ogni giorno attraverso queste righe, tende ancora ad essere discriminatorio – almeno in parte – nei confronti della comunità LGBTQI+.

Tanta strada c’è ancora da fare ma forse gesti come quello di Marco Mengoni sul palco dell’Eurovision 2023 spianeranno la strada verso un Paese sempre più inclusivo e accogliente nei confronti di chiunque, aldilà dell’etnia, il colore della pelle, le preferenze sessuali, e così via.

