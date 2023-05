Marco Mengoni “Governo Meloni anacronistico, ho paura”

0:00 Ascolta l'articolo

Non si è trattata di una boutade da Eurovision. Il gesto della bandiera LGBTQIA+ sventolata alla Liverpool Arena insieme al tricolore italiano è stato per Marco Mengoni il giro di boa di una presa in carico di responsabilità. Guardarsi intorno, vivere il proprio tempo e condividere le riflessioni maturate, come artista e come cittadino del mondo. Marco Mengoni c’è e con la naturalezza che gli è propria prende posizione pubblicamente. Come poche volte fanno gli artisti italiani. Perché no, a volte non basta una canzone.

La popstar italiana ha rilasciato alcune interviste in promozione di Prisma, l’atteso terzo capitolo della sua trilogia dell’età adulta “Materia”. Mengoni ha criticato senza mezzi termini il Governo Meloni, e spiegato di avere paura. E di non essere certamente l’unico, considerando che – come ha precisato l’artista – persino durante un consesso internazionale come il G7, l’Italia è stata bacchettata dal Canada, nelle parole del premier canadese Justin Trudeau.

“Le minoranze e l’inclusività sono parte integrante della società” ha spiegato Mengoni, che a proposito della Progress Pride flag sventolata in mondovisione (qui il meme) davanti a circa 200 milioni di telespettatori ha voluto puntualizzare proprio la scelta di quella bandiera:

“Era la bandiera dell’inclusività totale, quella contro tutte le discriminazioni. In Italia vedo tante cose che non sto capendo perché, nel 2023, mi sembrano anacronistiche. Non è un mio voler andare contro, ma un voler capire cosa accade. Quello che vedo oggi un po’ mi fa paura. L’Italia non deve fare passi indietro, dobbiamo essere tutti allineati. L’Europa in questo momento è più avanti di noi, e per difendere i nostri diritti dobbiamo urlare, se necessario. Non bisogna avere paura di dire certe cose” (continua)

Mengoni spiega che questo Governo non gli piace. Tratto dal Corriere, il giornalista Laffranchi chiede a Marco se si riferisca in particolare a Roccella:

“Non solo, anche le uscite del presidente della Camera Fontana. Vorrei capire perché ci sia questo approccio. Non mi piace usare la parola fascismo. Non sono d’accordo con quello che viene detto però. È un esercizio per richiamare qualcosa di dittatoriale? Oppure qualcosa per aprire un dibattito e confrontarsi? Certo che se fosse questa seconda opzione non mi sembrerebbe il modo più giusto. Vedo assolutismo, come se tutte queste persone non vivessero in strada o non andassero al supermercato a parlare con la gente. Come giudicare Cuba dalla camera di un cinque stelle. Io non ho assistenti che mi fanno tutto, non vivo nell’Olimpo dei cantanti: ho amici che fanno altro con i quali mi confronto”.

Marco spiega che il suo nuovo lavoro, Prisma (L’arcobaleno addosso) è politico, ma non solo. Ed è chiaro che l’artista sente il bisogno di esprimere e portare fuori i sommovimenti della propria coscienza.

“Ho le idee chiare su chi voglio essere e in che società voglio vivere: mi aspetto un mondo più aperto e inclusivo. So che non basta una canzone, ma anch’io vivo in questa società, mi accorgo di quello che succede”

In “The Damned of the Earth“, contenuto nell’album, Mengoni racconta il tema dello sfruttamento dei lavoratori immigrati nelle coltivazioni italiane. Ronciglione, il paese di Mengoni, è nell’Agro-Pontino e Marco è a contatto con quelle zone e conosce le dinamiche di sopraffazione, anche di matrice razzista, del caporalato. Nel brano, Mengoni ha incluso un discorso di Nelson Mandela.

“Non è che sia proprio un pezzo politico, è sull’uguaglianza e sui diritti per tutti. Sono temi già molto raccontati in passato, ma se le cose stanno cambiando, allora vuol dire che dobbiamo continuare a scriverne e parlarne e far sentire la nostra voce.”

Infine sul brano con Elodie, Pazza musica – beh, siamo tuttə in visibilio ndr – preview audio > -, Mengoni puntualizza la propria vocazione soul:

“In questo brano ho messo le mie influenze afroamericane, andiamo controcorrente, siamo contro un’estate di brani latini e reggaeton”

Track list Prisma

Due Vite (Prod. E.D.D., Simonetta)

Fiori D’orgoglio feat. Ernia (Prod. E.D.D., Marz, Zef)

Pazza musica feat. Elodie (Prod. E.D.D., Simonetta, Zef)

Incenso (Prod. E.D.D., Estremo, F. Fugazza, P. Pasini)

Un’Altra Storia (Prod. E.D.D., Katoo, B. Ventura)

Appunto 5: Non Sono Questo (Prod. E.D.D., Eshla, F. Fugazza)

In Tempo (Prod. Crookers, FLIM)

The Damned Of The Heart (Prod. Clap! Clap!, FLIM)

Lasciami indietro feat. Jeson (Prod. M. Colagiovanni, E.D.D., MDM)

Due Nuvole (Prod. E.D.D., F. Nardelli)

Fiori D’Orgoglio (Prod. E.D.D., Marz, Zef)

