Mani al cielo per Alessandra Mele, l’artista di origini italiane che questa sera ha aperto la prima semifinale dell’Eurovision 2023 con il brano Queen of Kings, rappresentando la sua Norvegia e allo stesso tempo portando in alto la bandiera tricolore e l’onore del suo Paese natale, Pietra Ligure.

La sua canzone, un misto tra la colonna sonora di Game of Thrones e una ballad romantica, nelle ultime settimane è riuscita a scalare tutte le classifiche musicali. Il risultato è stato che tutto il pubblico della Liverpool Arena l’ha intonata insieme a lei e l’ha accompagnata in quella che potremmo definire come una delle serate più magiche della sua giovane carriera.

Alessandra, infatti, secondo i bookmaker potrebbe classificarsi al quinto posto in questa edizione dell’Eurovision 2023. Qui tutte le altre previsioni.

Eurovision 2023: il significato del brano “Queen of Kings“

Divenuta nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla settima edizione di The Voice Norvegia, con questa canzone – già vincitrice del Melodi Grand Prix (paragonabile al nostro Festival di Sanremo) – Alessandra Mele ha voluto celebrare il potere delle donne e, al tempo stesso, quello di ogni persona, sottolineando l’importanza di sentirsi a proprio agio con se stessi, valorizzando l’autenticità e l’unicità di ognuno di noi.

“La mia canzone parla di questa dea, una regina che non è perfetta. Per me è un messaggio importante, essere perfetti nell’imperfezione. Questa regina non ha paura di cadere, dice: guardami cadere e guarda mentre mi rialzo con la luce che emano. È un messaggio che mi sta a cuore“, ha dichiarato Alessandra descrivendo il suo brano Queen of Kings che nella versione presentata all’Eurovision 2023 può vantare una commistione tra l’italiano e l’inglese.

Alessandra Mele, il suo profilo TikTok spopola in Italia

Alessandra Mele, oltre ad aver conquistato tutti per la naturalezza con la quale ha parlato della sua bisessualità, è riuscita a diventare virale nel nostro Paese grazie alle versione in italiano del suo brano Queen of Kings, che ha immediatamente scalato tutte le classifiche.

Un altro fattore che l’ha aiutata a diventare celebre anche in Italia è stata la sua innata ironia che l’ha resa empaticamente attraente agli occhi dei nostri concittadini. Non c’è persona, infatti, che non si sia imbattuta nei suoi video su TikTok in cui parla in italiano con accanto il partner, che non capisce una parola, o mentre si rende protagonista di siparietti comici.

Insomma, siamo sicuri che sentiremo parlare ancora a lungo di Alessandra Mele. Intanto, a noi non resta che augurarle un grosso in bocca al lupo per questa sua esperienza all’Eurovision 2023. In fondo, dopo Marco Mengoni noi tifiamo tutti per lei!

